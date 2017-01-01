01.01.2017 01:27 Konya'da yılın ilk cezası

Konya'da 2017 yılının ilk trafik cezası aracının vizesini geciktiren sürücüye kesildi. Konya'da 2017 yılının ilk trafik cezası aracının vizesini geciktiren sürücüye kesildi.



Konya Emniyeti 2017 yılının ilk saatlerinde şehrin ana caddelerinde trafik uygulaması yaptı. Polis ekipleri şüphelendikleri araçları durdurarak ehliyet ve ruhsatı kontrol ettikten sonra, araç sürücülerini alkol muayenesinden geçirdi. Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nde yapılan uygulamada aracının vizesini geciktiren sürücüye yılın ilk trafik cezası kesildi. 95 lira ceza yiyen araç sürücüsü Feyyaz Y. "Yılın ilk cezasını ben yedim, vizeden dolayı yapacak bir şey yok. Valla sürekli ceza yiyoruz, işten kovuluruz herhalde az kaldı. 2017'de ilk cezam daha 15 dakika oldu yeni yıla gireli, ilk cezayı yedim" şeklinde konuştu.

