Konya'da vahşet: Eski eşi ve ailesini öldürdü

Konya'da bir kişi, boşandıktan sonra babasının evinde yaşamaya başlayan eski eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini 7 yaşındaki kızlarının gözü önünde av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Cinayet zanlısı, kızını da alarak kayıplara karıştı.

Konya'da bir kişi, boşandıktan sonra babasının evinde yaşamaya başlayan eski eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini 7 yaşındaki kızlarının gözü önünde av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Cinayet zanlısı, kızını da alarak kayıplara karıştı.

Olay, sabah 08.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Akif Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 5. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal A., ocak ayında boşandığı eşi Yasemin Yıldız'ın kaldığı baba evine gitti. Burada eşiyle tartışmaya başlayan Erdal A., tartışmanın büyüyerek kavgada dönüşmesi üzerine eşi Yasemin Yıldız ile kayınpederi Behram Yıldız'ı ve kayınvalidesi Fatma Yıldız'ı yanında getirdiği av tüfeğiyle 7 yaşındaki kızı S.A.'nın gözleri önünde vurarak öldürdü. Cinayetin ardından zanlı Erdal A., kızını alarak olay yerinden kaçtı. Küçük kızıyla birlikte kaçarken Erdal A.'nın lise öğrencisi oğlu E.A.'ya (17) mesaj atarak, "Oğlum koş eve. Neneni, anneni, dedeni vurdum. Koş belki yetişirsin" yazdığı öne sürüldü.



"KİMSEYE ZARARI OLMAYAN İNSANLARDI"

Silah sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerin ardından Behram Yıldız, Fatma Yıldız ve kızları Yasemin Yıldız'ın hayatlarını kaybettiği belirlendi. Savcının ve polisin evde yaptığı incelemelerin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis, olaydan sonra kaçan 7 yaşındaki kızını alarak kaçan cinayet zanlısı Erdal A.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Apartmanda öğrenci olan İsa Altuntaş, "Kimseye zararı olmayan insanlardı. Biz taşındığımızda bize çok yardımcı olmuşlardı. Sabahtan bir ses geldi. Ama normal bir aileden gelebilecek bir sesti. Ondan sonra ambulansı gördüm. Sonra öğrendim ki damadı eşini, kayınpederini, kayınvalidesini öldürmüş" dedi.

(Mustafa Beşer/İHA)