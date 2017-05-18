Konya'da tombala operasyonu: 10 gözaltı

Konya'da gece saatlerinde tombala oynatılan bir iş yerine yapılan baskında 10 kişi gözaltına alındı.

Konya'da gece saatlerinde tombala oynatılan bir iş yerine yapılan baskında 10 kişi gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Nalçacı Caddesindeki bir iş merkezinde tombala oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Çalışmaların neticesinde yapılan takibin ardından polis, gece saatlerinde iş yerine baskın düzenledi. İş yerine çilingir yardımıyla giren ekipler, 3'ü kadın 10 kişiyi gözaltına aldı. Polisin yaptığı aramada iş yerinde 1 tombala makinesi, çok sayıda tombala kartı, pinpon topu ele geçirildi. Şüphelilerin baskın sırasında tombala makinesinin motor kısmını camdan yola attıkları öğrenildi.

Suçüstü yapılan baskında şüphelilere 'Kabahatler Kanunu'na' göre toplam 2 bin 190 lira para cezası kesildi. İş yeri sahibine ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı' gerekçesiyle yasal işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

