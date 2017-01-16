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Konya'da Suriyelilerin laf atma kavgası: 1 yaralı
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Konya'da Suriyelilerin laf atma kavgası: 1 yaralı

Konya'da, Suriyeli iki aile arasında laf atma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi yaralandı.

Konya'da, Suriyeli iki aile arasında laf atma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, Sahibiata Mahallesi Sırçalı Medrese Caddesi Üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde Suriyeli iki aile laf atma meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma daha sonra demirli, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. İki grubun kavga anı ise cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki grubun önce tartıştığı görülüyor. Tartışma sonrası iki grubun birbiriyle sandalye, demir sopa ve bıçak kullanarak kavga ettiği anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Olay sonrası kavgaya karışan 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
(Mustafa Beşer/İHA)
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