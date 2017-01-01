01.01.2017 11:23 Konya'da spotçular çarşısında yangın

Konya'da ikinci el eşya satan işyerinde çıkan yangında birçok işyeri zarar gördü. Konya'da ikinci el eşya satan işyerinde çıkan yangında birçok işyeri zarar gördü.



Yangın, 06.30 sıralarında merkez Karatay ilçesinde bulunan spotçular çarşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşının bekçisi bir işyerinden dumanlar çıktığını fark etti. Bunun üzerine polis ve itfaiyeyi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası çarşıda bulunan birçok işyerinin de zarar gördüğü öğrenildi.



Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

