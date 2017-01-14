Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Konya'da Sabri'nin gecesi!! 1-0
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Konya'da Sabri'nin gecesi!! 1-0

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 17. hafta maçında zirve mücadelesi veren Galatasaray, Atiker Konyaspor'a konuk oldu. Karşılaşmaya iki formda oyuncusu Yasin ve Bruma'dan yoksun çıkan sarı-kırmızılılar yeni transferi Garry Rodrigues'in etkili oyunuyla Konya deplasmanından galibiyetle döndü. Karşılaşma Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Konya Büyükşehir Torku Arena Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında daha çok pozisyon bulan taraf ev sahibi ekip oldu. Ancak Konyaspor gol vuruşlarında yetersiz kalınca devre 0-0 eşitlikle sonlandı.

GARRY GETİRDİ, SABRİ BİTİRDİ

51. dakikada Sneijder, sol kanattan koşu yapan Garry Rodrigues'in önüne etkili bir pas yolladı. Rodrigues'in arka direğe doğru çıkardığı topa Sabri Sarıoğlu gelişine sağ ayağıyla vurdu. Kaleci Serkan Kırıntılı'nın tokatladığı top tekrar Sabri Sarıoğlu'nun önüne düştü. Sabri sol ayağı ile altıpas içinden vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.

Galatasaray, Sabri Sarıoğlu'nun golü ile 1-0 öne geçti.

KONYA GOLE YAKLAŞTI

Mücadelenin 66. dakikasında Ali Çamdalı'nın attığı uzun pasla topla buluşan Nejc Skubic altıpas içinde sağ çaprazdan sert bir şut çekti. Fernando Muslera yattı ve topa ayağıyla müdahale ederek kornere çeldi.

KONYASPOR 10 KİŞİ KALDI

70. dakikada Ali Çamdalı, De Jong'a yaptığı sert müdahale sonrası sarı kart ile cezalandırıldı. Kararın ardından hakem Mete Kalkavan'a sert itirazlarda bulunan Ali Çamdalı 2. sarı kartı görerek oyundan atıldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

ROGRİGUES KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI

76.dakikada orta alandan atılan pasta topla buluşan Garry Rodrigues güzel bir hareket ile topu önüne aldı ve kaleye yöneldi. Ceza sahası yayının hemen solundan kaleye şutunu gönderdi. Serkan Kırıntılı'dan seken top direğin yanından az farkla kornere çıktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile tamamlandı.

MUSLERA ÖZEL ELDİVENLE OYNADI

Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, serçe parmağındaki kırık nedeniyle özel eldivenle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı file bekçisinin kullandığı kaleci eldiveninde, serçe parmağı ile yüzük parmağı yerlerinin birleştirildiği görüldü.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Tavuklar uçabilir mi ?
Kocaman'dan hakem tepkisi: Korkuyorsunuz
MHP'li Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi intihar etti!
MHP'li vekilin eşi intihar girişiminde bulundu
'Galatasaray'ın hocasıysanız tek hedef vardır'
Şehit babaya son bakış!
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Meteoroloji İstanbul hava durumu için saat verdi
Meteoroloji İstanbul hava durumu için saat verdi
Teyze ve halaya da maaş geliyor
Teyze ve halaya da maaş geliyor
Otomobil durağa daldı ölü ve yaralılar var
Otomobil durağa daldı ölü ve yaralılar var
Bitlis'te son dakika çatışma şehit ve yaralı askerler var!
Bitlis'te son dakika çatışma şehit ve yaralı askerler var!
‘Karlov’un katili, FETÖ izini silmek için farklı cemaat ve gruplarda iz bırakmaya çalıştı’
‘Karlov’un katili, FETÖ izini silmek için farklı cemaat ve gruplarda iz bırakmaya çalıştı’
Türk yetkili: İran, Türkiye-Rusya yakınlaşmasından rahatsız
Türk yetkili: İran, Türkiye-Rusya yakınlaşmasından rahatsız
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Tavuklar uçabilir mi ?
Tavuklar uçabilir mi ?
Kocaman'dan hakem tepkisi: Korkuyorsunuz
Kocaman'dan hakem tepkisi: Korkuyorsunuz
MHP'li Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi intihar etti!
MHP'li Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi intihar etti!
MHP'li vekilin eşi intihar girişiminde bulundu
MHP'li vekilin eşi intihar girişiminde bulundu
'Galatasaray'ın hocasıysanız tek hedef vardır'
'Galatasaray'ın hocasıysanız tek hedef vardır'
Şehit babaya son bakış!
Şehit babaya son bakış!
Sabri Cimbom'a hayat verdi
Sabri Cimbom'a hayat verdi
Özge Ulusoy sağlıklı yaşamın sırlarını paylaştı
Özge Ulusoy sağlıklı yaşamın sırlarını paylaştı
Başbakan Yıldırım: İlk 4 madde değişmeyecek!
Başbakan Yıldırım: İlk 4 madde değişmeyecek!
'Kıbrıs konusunda kırmızı çizgilerimiz bellidir'
'Kıbrıs konusunda kırmızı çizgilerimiz bellidir'
Fırat Anlı, Elazığ T Tipi Cezaevi'ne nakledildi
Fırat Anlı, Elazığ T Tipi Cezaevi'ne nakledildi
Anayasanın ilk 4 maddesi değişecek mi ?
Anayasanın ilk 4 maddesi değişecek mi ?

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English