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Konya'da Reina baskını operasyonu!
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Konya'da Reina baskını operasyonu!

Reina'da 39 kişinin ölümüne neden olan saldırıyla ilgili olarak polis, saldırganla irtibatlı olduğu ileri sürülen bazı kişileri gözaltına aldı.

İSTANBUL'daki Reina saldırısı sonrası polis, saldırganla ilişkili olduğu gerekçesiyle Konya'da bazı kişileri gözaltına aldı. Öte yardan terör saldırısıyla ilişkili olarak Atatürk Havalimanı'nda yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Suriye'den geçen kasım ayında aile görünümü verip dikkat çekmemek için eşi ve çocuğuyla Konya'ya geldiği belirtilen teröristin bu kentte ilişki kurduğu kişiler belirlendi. Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün saat 23.30'da gerçekleştirdiği operasyonla DEAŞ'lı teröristle ilişkisi saptanan bazı kişileri gözaltına aldı.

3 EVE BASKIN YAPILDI

Gözaltına alınanlar arasında teröristin İstanbul'a giderken Konya'da bıraktığı eşinin de bulunduğu ileri sürüldü. Eşi ve 2 çocuğu ile Konya'ya geçen kasım ayında gelen teröristin, kentin Selçuklu İlçesi'ndeki Bosna Hersek Mahallesi'nde stüdyo tipi evlerde kalan yabancı uyruklu 3 aile ile temasa geçtiği saptandı. Teröristin ilişki kurduğu ailelerin kaldığı Selçuk Üniversitesi yanınındaki bu mahalledeki 3 eve baskın yapan polis kimseyi bulamadı.

3 AİLE SALDIRIDAN SONRA EVLERİNİ TERK ETMİŞ

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Yabancı uyruklu ailelerin Reina saldırısından hemen sonra evleri terk ettikleri bilgisine ulaşılırken, evleri kiralayan 2 emlakçı da gözaltına alındı.

EMLAKÇILAR GÖZALTINDA

Kimlikleri açıklanmayan emlakçılar ilk sorgularında yabancı uyruklu bazı ailelerin ev bulmasına aracılık ettiklerini, ancak Reina baskınını yapan teröriste ve ailesine ev vermediklerini söyledi.

İSTANBUL'A GİDİP KATLİAM PLANINI YAPMIŞ!

DEAŞ'lı teröristin Konya'dan 15 Aralık günü otobüsle İstanbul'a gittiği ve burada kaldığı sürece katliam planları yapıp yılbaşı gecesi 39 kişinin öldüğü, 65 kişinin yaralandığı Reina katliamını gerçekleştirdiği belirtildi.

HAVALİMANINDA 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu arada Ortaköy'de 39 kişinin hayatını yitirdiği terör saldırısına ilişkin çalışmasını sürdüren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nin giriş katında yer alan arama noktasında şüphe üzerine yabancı uyruklu 2 kişiyi durdurdu. Şüphelilerin üzeri arandıktan sonra terminalde bulunan polis noktasına götürüldü. Pasaportları ve üzerindeki belgeleri kontrol edilen 2 kişinin cep telefonları ve valizleri de detaylı şekilde incelendi. Yaklaşık bir saat polis noktasında bekletilen yabancı uyruklu şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesine götürüldü.
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