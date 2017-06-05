Konya'da polis-şüpheli kovalamacası

Konya'da çeşitli bankalara ait ATM'lerin bulunduğu bölgede görevli polis ekibinin 'dur' ihtarına uymayarak otomobille kaçan 3 kişi, yarım saat süren kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Konya'da çeşitli bankalara ait ATM'lerin bulunduğu bölgede görevli polis ekibinin 'dur' ihtarına uymayarak otomobille kaçan 3 kişi, yarım saat süren kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Adana Çevre Yolu civarında bulunan çeşitli bankaların ATM'leri çevresinde görevli polis ekipleri, şüphe üzerine içerisinde 3 kişinin bulunduğu 31 GB 051 plakalı otomobil sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan sürücünün kaçmaya başlaması üzerine polis ekipleri peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sırasında tarlaya girerek kaçışını sürdüren şüphelileri yakalamak için bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polisle şüpheliler arasındaki kovalama sırasında şahıslardan biri araçtan inerek yaya olarak kaçmaya başladı. Ekiplerin bir kısmı yaya olarak kaçan şüphelinin peşine bir kısmı da araçla kaçışına devam eden sürücünün peşine düştü. Yaya olarak kaçan şüpheli ile 2. Organize Sanayi Bölgesine geçen otomobildeki 2 kişi araçlarını terk edip kaçmak isterlerken polisler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Hasan B., Yasin S. ve Ahmet A. ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerden Yasin S.'nin hakkında yakalama kararı ve 3 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Kovalamaca sırasında büyük çapta hasar gören otomobil ise çekiciyle bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

(Ahmet Ataş- H.İbrahim Parlak/İHA)