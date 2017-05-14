Konya'da otobüs devrildi, yaralılar var... Yolcular uyarmış!

ADANA'dan Aydın'a düğünden dönenleri taşıyan Sinan Ç. yönetimindeki 09 DA 555 plakalı otobüs, Konya-Kadınhanı karayolunun 8. kilometresinde devrildi.

Kazada, otobüsteki 41 kişiden sürücü Sinan Ç'nin de aralarında bulunduğu 20 kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan üçünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

'BİZ DE Mİ TELEVİZYONA ÇIKACAĞIZ' DİYE ŞOFÖRÜ UYARMIŞLAR

Yolculardan Alişan Emul, yolda birkaç kez kaza tehlikesi atlattıklarını söyledi.

Sürücüye, dün 24 kişinin öldüğü Muğla'daki kazanın hatırlatıldığını belirten Emul, "Biz de mi televizyonlara çıkacağız diyerek sürücünün değişmesini istedik.

Sürücü, "Petrole girmek istediğim için savrulma oldu. Bir sorun yok" diyerek bizleri sakinleştirmeye çalıştı." diye konuştu.







