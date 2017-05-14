Konya'da otobüs devrildi: 20 yaralı

Konya'da nişandan dönenleri taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Konya'da nişandan dönenleri taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Konya-Afyonkarahisar karayolunun 65. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana'da nişan yaptıktan sonra İzmir'e dönenleri taşıyan S.C. idaresindeki 09 DA 555 plakalı otobüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, otobüste bulunan 41 kişiden ilk belirlemelere göre 20'si yaralandı. Yaralılar çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazadan yara almadan kurtulan yolculardan birisi, otobüsün birkaç defa sallandığını, muavini uyardıklarını söyledi.

(İbrahim Yetkin / İHA)