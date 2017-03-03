Konya'da jandarmadan silah operasyonu

Konya'da jandarma 9 farklı adrese yaptığı eş zamanlı operasyonda, aralarında suikast tipi tek atımlık kalem ve kuru sıkıdan bozma tabancaların da olduğu çok sayıda yasa dışı üretim silah, tabanca yapımında kullanılan malzeme ve parçalar, 636 cinsel içerikli uyarıcı hap ele geçirildi.

Konya'da jandarma 9 farklı adrese yaptığı eş zamanlı operasyonda, aralarında suikast tipi tek atımlık kalem ve kuru sıkıdan bozma tabancaların da olduğu çok sayıda yasa dışı üretim silah, tabanca yapımında kullanılan malzeme ve parçalar, 636 cinsel içerikli uyarıcı hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde bazı şahıs ve şahısların kuru sıkıdan bozma tabanca, kalem ve anahtarlık tabanca ile kısa namlulu av tüfeği üretimi yaparak bunların başta Beyşehir ve Seydişehir olmak üzere yurt genelinde satışa sunulduğu bilgisi üzerine harekete geçen Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basan Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir ve Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği İzmir'de 1, Beyşehir'de 6, Seydişehir ilçesinde 2 olmak üzere toplam 9 farklı adrese şafak vakti eş zamanlı baskın düzenledi. Şüpheli şahıslara ait ev, iş yeri ve eklentileri ile araçlarında yapılan aramalarda 185 suikast tipi tek atımlık kalem tabanca, 68'i 7,65 mm, 18'i 9 mm olmak üzere toplam 86 kuru sıkıdan bozma tabanca, 535 kuru sıkı tabanca, 60 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği, 987 adet yasa dışı yiv ve set açılmaya uygun kurusıkı tabanca namlusu, 39 adet toplu av tüfeği kasası, 4 adet yasadışı üretim av tüfeği, 344 adet av fişeği, 286 adet namlulu ve el kabzalı tabanca alt takımı, 2 adet yiv ve set açmaya yarayan aparat, 3 adet yiv ve açılmış namlu ile tabanca yapımında kullanılan çok sayıda tabanca parçası ile tabanca yapımında kullanılan matkap, boya makinesi ve el aletleri ile 636 cinsel içerikli uyarıcı hap, 69 adet elektronik sigara ısıtıcısı, 275 adet sigara likidi ele geçirildi.

Ele geçirilen silahlara el konulurken, operasyon kapsamında jandarma tarafından şüpheliler Y.G., U.Ş., D.Ç., Ş.C., İ.C., B.Ö., A.A., A.Ü. ve M.A.Ç gözaltına alındı.

(Ali Rıza Önses/İHA)