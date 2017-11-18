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Konya'da gol sesi çıkmadı
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Konya'da gol sesi çıkmadı

Süper Lig'in 12. haftasında Atiker Konyaspor, konuk ettiği Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 12. haftasında Atiker Konyaspor, konuk ettiği Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Marques'in pası ile altıpas sağ tarafında topla buluşan Deniz Kadah bekletmeden topu ceza sahası içi sağ çaprazında hareketlenen Harun Alpsoy'u attı. Harun'un bekletmeden yerden vuruşunda kaleci Serkan topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.
8. dakikada Bourabia'nın pası ile ceza yayı sol tarafında topla buluşan Musa Araz şut çekti ancak top kalenin üzerinden dışarı gitti.
11. dakikada penaltı noktası gerisinde topla buluşan Ezekiel dönerek vuruşunu yaptı, savunmaya çarpan topu kaleci Ferhat kontrol etti.
14. dakikada rakibinin yaptığı pas hatasını değerlendiren Musa Araz, ceza sahasına girmeden pasını penaltı noktası sol tarafındaki Milosevic'e gönderdi. Savunmayı geçmek isterken Milosevic'in kaybettiği topa hareketlenen Bourabia gelişine çok sert vurdu ancak top kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
18. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Nasri ortasını ön direğe doğru gönderdi. Ön direkte oluşan karambolde Angelo'ya çarpan top kalenin sağ tarafından dışarı çıktı.
20. dakikada Nasri topla birlikte sol çaprazdan ceza sahasına girdi ve son çizgiye indikten sonra asını altıpas gerisindeki arkadaşı Samuel Eto'o'ya gönderdi. Eto'u istediği vuruşu yapamadı.
28. dakikada Vainqueur'ün pası ile ceza yayı gerisinde topla buluşan Nasri, bekletmeden topa çok sert vurdu ancak top kalenin üzerinden farklı bir şekilde dışarı çıktı.
40. dakika sağ kanatta topla buluşan Skubic ortasını ön direğe doğru gönderdi. Savunmanın karşıladığı top ceza sahası içi sağ çaprazında Milosevic'in önünde kaldı. Milosevic'in bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Ferhat sol köşeye uzanarak topa müdahale ederek gole izin vermedi.
55. dakikada Milosevic'in pası ile ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Fofana'nın vuruşunda top savunmadan sekerek kalecinin solundan dışarıya çıktı.
60. dakikada Konyaspor atağında sol çaprazda topla buluşan Fofana, yerden vuruşunu yaptı ancak kaleci Ferhat sol köşeye uzanarak topu kontrol etti.
65. dakikada topla birlikte sağ çaprazdan ceza sahasına giren Friday Eze, yerden vuruşunu yaptı, top savunmadan geri döndü.
66. dakikada Skubic'in pası ile ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Milosevic'in bekletmeden yaptığı vuruşunda top kaleci Ferhat'ta kaldı.
72. dakikada Konyaspor'un Bourabia ile ceza sahası sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşunda penaltı noktasına doğru gönderdiği top savunmadan sekerek kalenin sağ tarafından dışarı çıktı.
75. dakikada sağ kanatta topla buluşan Skubic, yerden pasını penaltı noktasının gerisine doğru gönderdi. Topa hareketlenen Fofana'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluştu 1-0.
78. dakikada savunma arasına atılan pasa hareketlenen Skubic, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra pasını penaltı noktasının gerisindeki Fofana'ya gönderdi. Fofana'nın bekletmeden yerden vuruşunda top savunmada kaldı.
81. dakikada Antalyaspor atağında topla buluşan Menez, ortasını uzak direğe doğru gönderdi. Topa hareketlenen Deniz Kadah kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Serkan gole izin vermedi.
83. dakikada ceza yayı sol tarafında topla buluşan Fofana ortasını ön direğe doğru gönderdi. Gelen topa hareketlenen Milosevic'in kafa vuruşunda top kalenin hemen sol tarafından dışarı çıktı.
85. dakikada topla birlikte ceza yayına sokulan Samuel Eto'o takım arkadaşı Deniz Kadah ile paslaştıktan sonra topu kontrol etti. Penaltı noktası gerisinden yerden vuruşunu yapan Samuel Eto'o topu ağlarla buluşturarak takımına beraberliği getirdi 1-1.
90+4. dakikada hızlı gelişen Atiker Konyaspor atağında Skubic'in pası ile sağ kanatta topla buluşan Milosevic ortasını ön direğe doğru gönderdi. Savunmadan seken topa ceza sahası içi sol çaprazında Hadziahmetovic sağ ayağı ile vurdu ancak top sağ kale direğinin hemen üzerinden auta çıktı.

KÜNYE
Stat: Büyükşehir Belediye
Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Serkan Çimen xx, Yusuf Bozdoğan xx
Atiker Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Selim xx, Ali Turan xx, Ferhat xx, Bourabia xx, Ali Çamdalı xx, Milosevic xx, Musa Araz xx (Fridey Eze dk. 64 x), Ömer Ali xx (Hadziahmetovic dk. 82 ?), Ezekiel x (Fofana dk. 52 xxx)
Yedekler: Carlgren, Kadir Kaan, Volkan, Filipovic, Moke, Vedat, Evouna
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Antalyaspor: Ferhat xx, Celustka xx, Chico xx, Angelo xx, Sakıb xx, Harun xx (Menez dk. 78 x), Vainqoueur xx (Yekta dk. 69 x), Marques x (El Kabir dk. 62 x), Nasri xx, Deniz Kadah xx, Samuel Eto'o xxx
Yedekler: Ozan Evrim, Boffin, Musa, Nazim Sangare, Aydın, Emre
Teknik Direktör: Leonardo De Araujo
Goller: Fofana (dk. 75) (Atiker Konyaspor), Samuel Eto'o (dk. 85) (Antalyaspor)
Sarı Kartlar: Ali Çamdalı, Fofana (Atiker Konyaspor), Vainqoueur, Chico (Antalyaspor),
(Ahmet Ataş - Mustafa Yaşar Beşer/İHA)
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