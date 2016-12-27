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Konya'da FETÖ davasında avukatlar yargılanmaya başlandı
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Konya'da FETÖ davasında avukatlar yargılanmaya başlandı

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında avukatlara yönelik açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında avukatlara yönelik açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davaya 20'si tutuklu 37 sanık, müştekiler, taraf avukatları, yakınları katıldı. Davada 45 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve değişik suçlardan 15 yıl ile ağırlaştırılmış ömür boyu müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmaları istendi. İddianamede, bazı sanıkların örgütün haberleşme programı olan ByLock'u kullandıkları, stajyer avukatların örgüt yapılanmasına dahil edilmesine yönelik faaliyetlerde bulunulduğu, kurban parası adı altında örgüte maddi destek sağlandığı, yine bir kısım sanıkların sıklıkla Pensilvanya'daki örgüt elebaşını ziyaret ettikleri, darbeye destek niteliğinde sosyal medyada paylaşımda bulundukları belirtildi. 8 sanığın yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtilen davada mahkeme başkanı, sanıkların 17'sinin ByLock kullanıcısı olduğunu belirlediklerini, yapılan ev ve iş yeri aramalarında delil olarak elde edilen dijital materyallerin henüz incelemeye alınmadığını belirtti.

Duruşmada savunma yapan eski baro başkanı Fevzi Kayacan, "Ben hayatım boyunca hiçbir silahlı örgüte mensup olmadım. Baro başkanlığı dönemimdeki söylemlerimden dolayı tahkikata maruz kaldım. Sürekli demokrasiden, laiklikten bahseden birisiyim. Laiklikten bahseden bir kişi silahlı örgüt mensubu olamaz. Kimseden emir almadım, maddi ve manevi yardımda da bulunmadım. Bu şahsı 'Mehdi, Mesih' olarak görmüyorum" dedi. Amerika'ya gittiğine dair iddialara da değinen Kayacan, "Ben Amerika'ya o zatla görüşmek için gitmedim, sadece seyahat için gittim" şeklinde konuştu.

Kayacan, Fetullah Gülen'le ilgili ne düşünüyorsunuz sorusuna ise, "Bunun düşünülecek bir tarafı yok. Benim hiç olumlu düşüncem yok" dedi.
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