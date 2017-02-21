Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Konya'da çift cinsiyetli kelebek bulundu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Konya'da çift cinsiyetli kelebek bulundu

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde eşine 10 binde bir kez rastlanan hem dişi hem de erkeğin desenlerine sahip apilionidae familyasına ait 'papilio polytes' türü kelebek bulundu.

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde eşine 10 binde bir kez rastlanan hem dişi hem de erkeğin desenlerine sahip apilionidae familyasına ait 'papilio polytes' türü kelebek bulundu.
Her hafta binlerce kelebeğin uğradığı Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde eşine az rastlanır bir durum gerçekleşti. Tropikal Kelebek Bahçesi'nde hem dişi hem de erkeğin desenlerine sahip apilionidae familyasına ait 'papilio polytes' türüne rastlandı. Kendini diğer türdeki kelebeklerden ayıran çift cinsiyetli kelebek ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.
Konya Tropikal Kelebek Bahçesi Koordinatörü Yasin Selvi, doğada kelebeklerin sadece 10 binde birinde görülen bir durum olduğunu söyledi. Türkiye'nin ilk ve tek kelebek bahçesi olduklarını ifade eden Selvi, "Şu an bahçe içerisinde 45 ten fazla tür var. Toplam kelebek sayısı 10 binin üzerinde. Bahçemizdeki kelebekler dünyanın çeşitli çiftliklerinden geliyor. Bu hafta görebileceğimiz kelebekler Filipinler, Malezya ve Kenya'dan gelenler. Çeşitli dönemlerde üretime bağlı olarak Kosta Rika'dan, Güney Amerika'nın diğer bölgelerinden sürekli kelebekler getiriyoruz" dedi.

"SOL KANADINDA ERKEK, SAĞ KANADINDA DİŞİLİK GÖRÜNÜYOR"
Bahçede ender rastlanan durumlardan birine şahit olduklarını ifade eden Selvi, "Bu 10 binde bir dediğimiz bir olay yani bir birey üzerinde hem erkek hem dişi yapının gözlenebilmesi. Bu aslında bir 'anomali pupa' dönemindeyken yaşanılan bir anomali sonucu, bireyin üzerinde hem erkeklik hem dişilik görülüyor. Yani sol kanadında erkek, sağ kanadında dişilik görünüyor. Bunu özel kılan nokta ise bunun bir 'bileteral' diye bahsettiğimiz şekilde olması. Yani ablomenin üzerinde net bir çizgi ile erkekliğin ve dişiliğin ayrılmış olması. Bunu çok net bir şekilde biz gözlemleyebiliyoruz. Bugüne kadar biz bunu hiç yaşamadık. İlk defa gördük. Bir kelebek bahçesinde üretime gelen kelebekte bunu görmek son derece ender bir durum. Bu kelebeği şu anda koruma altında aldık. Ömrünü tamamladıktan sonra bunu güzel bir şekilde kurutacağız. Yaptığımız bazı prosesler var, nemini düşüreceğiz ve böcek müzesinde gelen misafirlere sergilemeye devam edeceğiz" diye konuştu.
(Mustafa Beşer - Uğur Sarı / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Dursun Çiçek davasında sanıklar ifade vermeye başladı
74 göçmenin cesedi Libya sahillerine vurdu
'Video Yardımcı Hakem Sistemi' için incelemeler sürürüyor
Demirtaş'a hapis cezası!
Serbest piyasada altın fiyatları
'3. Karadeniz Kitap Fuarı' açıldı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İstanbul Fatih'te silahlı saldırı: Yaralılar var
İstanbul Fatih'te silahlı saldırı: Yaralılar var
Suikast timinin başındaki binbaşı: Darbe yaptım
Suikast timinin başındaki binbaşı: Darbe yaptım
Müjdat Gezen o görüntüleri telefonda görünce...
Müjdat Gezen o görüntüleri telefonda görünce...
AK Partili isim uçakta kalp krizi geçirdi!
AK Partili isim uçakta kalp krizi geçirdi!
Sabancı Holding CEO'su istifa etti!
Sabancı Holding CEO'su istifa etti!
Türkiye'den İran'ın küstah açıklamalarına ayar!
Türkiye'den İran'ın küstah açıklamalarına ayar!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Dursun Çiçek davasında sanıklar ifade vermeye başladı
Dursun Çiçek davasında sanıklar ifade vermeye başladı
74 göçmenin cesedi Libya sahillerine vurdu
74 göçmenin cesedi Libya sahillerine vurdu
'Video Yardımcı Hakem Sistemi' için incelemeler sürürüyor
'Video Yardımcı Hakem Sistemi' için incelemeler sürürüyor
Demirtaş'a hapis cezası!
Demirtaş'a hapis cezası!
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
'3. Karadeniz Kitap Fuarı' açıldı
'3. Karadeniz Kitap Fuarı' açıldı
Çavuşoğlu: Adam gibi masaya dönsünler !
Çavuşoğlu: Adam gibi masaya dönsünler !
Fenerbahçe neden transfer yapamadı ?
Fenerbahçe neden transfer yapamadı ?
Kılıçdaroğlu o raportörle görüştü
Kılıçdaroğlu o raportörle görüştü
Şehit eşinin parkasını giydi
Şehit eşinin parkasını giydi
Şikede kumpas davasında sanık savunmaları yarına kaldı
Şikede kumpas davasında sanık savunmaları yarına kaldı
'Memlekette olup bitenlerden haberim yoktu'
'Memlekette olup bitenlerden haberim yoktu'

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English