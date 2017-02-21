Konya'da çift cinsiyetli kelebek bulundu

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde eşine 10 binde bir kez rastlanan hem dişi hem de erkeğin desenlerine sahip apilionidae familyasına ait 'papilio polytes' türü kelebek bulundu.

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde eşine 10 binde bir kez rastlanan hem dişi hem de erkeğin desenlerine sahip apilionidae familyasına ait 'papilio polytes' türü kelebek bulundu.

Her hafta binlerce kelebeğin uğradığı Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde eşine az rastlanır bir durum gerçekleşti. Tropikal Kelebek Bahçesi'nde hem dişi hem de erkeğin desenlerine sahip apilionidae familyasına ait 'papilio polytes' türüne rastlandı. Kendini diğer türdeki kelebeklerden ayıran çift cinsiyetli kelebek ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi Koordinatörü Yasin Selvi, doğada kelebeklerin sadece 10 binde birinde görülen bir durum olduğunu söyledi. Türkiye'nin ilk ve tek kelebek bahçesi olduklarını ifade eden Selvi, "Şu an bahçe içerisinde 45 ten fazla tür var. Toplam kelebek sayısı 10 binin üzerinde. Bahçemizdeki kelebekler dünyanın çeşitli çiftliklerinden geliyor. Bu hafta görebileceğimiz kelebekler Filipinler, Malezya ve Kenya'dan gelenler. Çeşitli dönemlerde üretime bağlı olarak Kosta Rika'dan, Güney Amerika'nın diğer bölgelerinden sürekli kelebekler getiriyoruz" dedi.



"SOL KANADINDA ERKEK, SAĞ KANADINDA DİŞİLİK GÖRÜNÜYOR"

Bahçede ender rastlanan durumlardan birine şahit olduklarını ifade eden Selvi, "Bu 10 binde bir dediğimiz bir olay yani bir birey üzerinde hem erkek hem dişi yapının gözlenebilmesi. Bu aslında bir 'anomali pupa' dönemindeyken yaşanılan bir anomali sonucu, bireyin üzerinde hem erkeklik hem dişilik görülüyor. Yani sol kanadında erkek, sağ kanadında dişilik görünüyor. Bunu özel kılan nokta ise bunun bir 'bileteral' diye bahsettiğimiz şekilde olması. Yani ablomenin üzerinde net bir çizgi ile erkekliğin ve dişiliğin ayrılmış olması. Bunu çok net bir şekilde biz gözlemleyebiliyoruz. Bugüne kadar biz bunu hiç yaşamadık. İlk defa gördük. Bir kelebek bahçesinde üretime gelen kelebekte bunu görmek son derece ender bir durum. Bu kelebeği şu anda koruma altında aldık. Ömrünü tamamladıktan sonra bunu güzel bir şekilde kurutacağız. Yaptığımız bazı prosesler var, nemini düşüreceğiz ve böcek müzesinde gelen misafirlere sergilemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

(Mustafa Beşer - Uğur Sarı / İHA)