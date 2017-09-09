09.09.2017 22:16 Konya'da 3 puan Alanya'nın

Süper Ligin 4. haftasında Atiker Konyaspor konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Süper Ligin 4. haftasında Atiker Konyaspor konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu.



MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Serge Mbilla Etame'nin yerden pasında ceza alanının hemen dışında sağ çaprazda topla buluşan Vagner Love'un gelişine çektiği şutta meşin yuvarlak direkten geri döndü.

21. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına kadar giren Ömer Ali Şahiner'in müsait pozisyonda çektiği şutu kaleci Haydar kornere gönderdi.

23. dakikada kontra atakta topla buluşan Vagner'in ceza sahasının dışından çektiği sert şutu kaleci Serkan uzaklaştırdı.

43. dakikada ceza sahası içinde Efecan'ın ortasında Filipovic'in eline çarpan topta hakem penaltı noktasını gösterdi.

44. dakikada Penaltı vuruşunu kullanmak için topun başına gelen Vagner Love'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

56. dakikada Skubic'in pası ile sağ kanatta topla buluşan Deni Milosevic'in ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Haydar uzaklaştırdı.

62. dakikada Mehdi'nin gönderdiği uzun top Tzavellas'ın kafasından sekerek Ömer Ali'ye pas oldu. Ömer Ali'nin şutu kaleci Haydar'ın ayaklarına çarparak kornere çıktı.

69. dakikada Atiker Konyaspor atağında Skubic'in pasında ceza sahası içinde topu sağ tarafa çeken Ömer Ali'nin şutunu kaleci Haydar kornere çeldi.

73. dakikada Fernandes'in ortasında top ceza sahası içinde Musa Araz'dan sekerek Vagner Love'a doğru gitti. Topu almak için araya giren Filipovic, meşin yuvarlağı kendi ağlarıyla buluşturdu. 0-2

90. dakikada Fernandes'in ceza sahası içinde verdiği pasla buluşan Vagner Love'nin müsait pozisyonda çektiği şutu kaleci Serkan Kırıntılı uzaklaştırarak mutlak bir golü önledi.



---KÜNYE---

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Serdar Diyadin xx, Asım Yusuf Öz xx

Atiker Konyaspor: Serkan xx, Ferhat xx, Filipovic x, Moke xx, Skubic xx, Mehdi x, Jonsson xx (Manyama dk. 67 xx), Ömer Ali xx, Ezekiel x (Vedat dk. 46 x) (Eze dk. 74 x), Musa xx, Milosev xx

Yedekler: Andersren, Volkan, Eren, Selim, Ali Çamdalı, Moryke Fofana, Savaş,

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Berkan xx, Tzavellas xx, Birol xx, Gassama xx, Taha xx, Emre xx (Mamadou Fofana dk. 90 ?), Fernandes xx, Mbilla Etame xx (Nskala dk. 71 xx), Efecan xxx (Maniatis dk. 85 ?), Vagner Love xxx

Yedekler: Remy Riou, Emre, Michel Landel, Lungu, Serdar Çoban

Teknik Direktör: Safet Susic

Goller: Vagner Love (dk. 44 pen.), Filipovic (dk. 73 k.k.) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Ezekiel, Ferhat, Vedat (Atiker Konyaspor), Taha, Birol (Aytemiz Alanyaspor)

(H.İbrahim Parlak - Mustafa Yaşar Beşer / İHA)

