Konut satışları yüzde 7,6 arttı

Konut satışları 2017 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 oranında artarak 114 bin 446 oldu.

Konut satışları 2017 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 oranında artarak 114 bin 446 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Naisan ayı Konut Satış İstatistikleri verisini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 oranında artarak 114 bin 446 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 20 bin 66 konut satışı ve yüzde 17,5 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 13 bin 364 konut satışı ve yüzde 11,7 pay ile Ankara, 7 bin 170 konut satışı ve yüzde 6,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 4 konut ile Hakkari, 8 konut ile Ardahan ve 18 konut ile Şırnak oldu.



İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 2017 NİSAN 43 BİN 334 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,6 oranında artış göstererek 43 bin 334 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 37,9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 8 bin 546 konut satışı ve yüzde 19,7 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 87,5 ile Ardahan oldu.



DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 71 BİN 112 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 oranında azalarak 71 bin 112 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 11 bin 520 konut satışı ve yüzde 16,2 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 57,4 oldu. Ankara 8 bin 47 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 bin 149 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Ardahan oldu.



51 BİN 988 KONUT İLK DEFA SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 artarak 51 bin 988 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 45,4 oldu. İlk satışlarda İstanbul 9 bin 380 konut satışı ve yüzde 18 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 5 bin 206 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 872 konut satışı ile İzmir izledi.



İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 62 BİN 458 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artış göstererek 62 bin 458 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 10 bin 686 konut satışı ve yüzde 17,1 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 53,3 oldu. Ankara 8 bin 158 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 bin 298 konut satışı ile İzmir izledi.



YABANCILARA 2017 YILI NİSAN AYINDA BİN 624 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artarak bin 624 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Nisan 2017'de ilk sırayı 571 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 385 konut satışı ile Antalya, 109 konut satışı ile Bursa, 97 konut satışı ile Trabzon, 69 konut satışı ile Yalova ve 65 konut satışı ile Ankara izledi.



ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI IRAK VATANDAŞLARINA YAPILDI

Nisan ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 245 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 185 konut ile Suudi Arabistan, 169 konut ile Kuveyt, 99 konut ile Rusya Federasyonu ve 81 konut ile Afganistan izledi.

