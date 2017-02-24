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Konut satışı Ocak'ta yüzde 13 arttı
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Konut satışı Ocak'ta yüzde 13 arttı

Türkiye'de 2017 Ocak ayında 95 bin 389 konut satıldı

Türkiye'de 2017 Ocak ayında 95 bin 389 konut satıldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Ocak ayı 'Konut Satış İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde konut satışları 2017 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 oranında artarak 95 bin 389 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 15 bin 807 konut satışı ve yüzde 16,6 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 10 bin 686 konut satışı ve yüzde 11,2 pay ile Ankara, 5 bin 665 konut satışı ve yüzde 5,9 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 8 konut ile Hakkari, 11 konut ile Ardahan ve 48 konut ile Şırnak oldu.
Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,4 oranında artış göstererek 35 bin 993 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 37,7 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 6 bin 272 konut satışı ve yüzde 17,4 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 69 ile Artvin oldu.
Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 oranında artarak 59 bin 396 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 9 bin 535 konut satışı ve yüzde 16,1 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 60,3 oldu. Ankara 6 bin 188 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 3 287 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 6 konut ile Hakkari oldu.
Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 artarak 44 bin 235 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 46,4 oldu. İlk satışlarda İstanbul 7 bin 774 konut satışı ve yüzde 17,6 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 bin 972 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 333 konut satışı ile İzmir izledi.
Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15 artış göstererek 51 bin 154 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 8 bin 33 konut satışı ve yüzde 15,7 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 50,8 oldu. Ankara 6 bin 714 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 3 bin 332 konut satışı ile İzmir izledi.
Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 azalarak bin 386 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ocak 2017'de ilk sırayı 441 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 264 konut satışı ile Antalya, 137 konut satışı ile Bursa, 72 konut satışı ile Ankara, 70 konut satışı ile Sakarya ve 62 konut satışı ile Yalova izledi.
Ocak ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 279 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 144 konut ile Suudi Arabistan, 115 konut ile Kuveyt, 107 konut ile Afganistan ve 60 konut ile Rusya Federasyonu izledi.

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