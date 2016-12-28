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Konut fiyat endeksi Ekim'de arttı
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Konut fiyat endeksi Ekim'de arttı

Konut Fiyat Endeksi 2016 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,47 oranında artarak 222,43 seviyesinde gerçekleşti.

Konut Fiyat Endeksi 2016 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,47 oranında artarak 222,43 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2016 yılı Ekim ayı Konut Fiyat Endeksi'ni (KFE) açıkladı. Buna göre, konut fiyat endeksi (KFE) 2016 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,47 oranında artarak 222,43 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,85 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 5,31 oranında arttı. Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatlar 2015 yılı Ekim ayında 1730,46 TL/m2 iken 2016 yılı Ekim ayında 1914,20 TL/m2 olarak gerçekleşti..
Yeni Konutlar Fiyat Endeksi (YKFE)
Türkiye genelinde, 48 ilde1 son iki yılda yapımı gerçekleşen konutların değerleme raporları analiz edilerek hesaplanan YKFE, 2016 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,12 oranında artarak 212,73 düzeyinde gerçekleşti. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,43 oranında, reel olarak ise yüzde 3,98 oranında arttı.
Üç büyük ilin konut fiyat endeksi ve yeni konut fiyat endeksi
Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2016 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 0,36 oranında azalış görülürken, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,24 ve 1,72 oranlarında artış görüldü. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 13,52, 8,61 ve 17,59 oranlarında artış gösterdi.
Üç büyük ilin yeni konutlar fiyat endeksleri değerlendirildiğinde, 2016 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 0,66, 2,34 ve 3,38 oranlarında artış görüldü. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 14,46, 11,75 ve 17,37 oranlarında artış gösterdi. 2016 yılı Ekim ayına ilişkin 26 düzey 2 bazındaki konut fiyat endekslerinin yıllık yüzde değişimleri incelendiğinde, KFE'deki en yüksek yıllık değişimin gerçekleştiği düzeylerin yüzde 23,71 ile TR22 (Balıkesir ve Çanakkale), yüzde 22,46 ile TR21 (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) ve yüzde 17,59 ile TR31 (İzmir) olduğu, en düşük yıllık değişimin gerçekleştiği düzeylerin ise yüzde -1,90 ile TRB2 (Van, Bitlis, Hakkâri ve Muş), yüzde 0,12 ile TRC1 (Kilis, Adıyaman ve Gaziantep), yüzde 2,75 ile TRC2 (Diyarbakır ve Şanlıurfa) ve yüzde 3,57 ile TRA1 (Erzurum, Erzincan ve Bayburt) olduğu görüldü.
Hedonik Konut Fiyat Endeksi
Hedonik Konut Fiyat Endeksi, 2016 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,54 oranında artarak 192,95 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,85 oranında artan HKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 4,38 oranında arttı. Kalite artışından kaynaklanan yıllık fiyat artışı yüzde 0,89 oldu.
Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2016 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 0,36, 1,05 ve 1,04 oranlarında artış görüldü. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 13,37, 9,81 ve 16,90 oranlarında artış gösterdi. Kalite kaynaklı yıllık fiyat değişimleri sırasıyla yüzde 0,14, yüzde -1,09 ve yüzde 0,59 oldu. 2016 yılı Ekim ayına ilişkin 26 düzey bazındaki hedonik konut fiyat endekslerinin yıllık yüzde değişimleri incelendiğinde, HKFE'deki en yüksek yıllık değişimin gerçekleştiği düzeylerin yüzde 20,39 ile TR21 (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ), yüzde 19,74 ile TR22 (Balıkesir ve Çanakkale) ve yüzde 17,16 ile TR42 (Bolu, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce) olduğu, en düşük yıllık değişimin gerçekleştiği düzeylerin ise yüzde -0,57 ile TRB2 (Van, Bitlis, Hakkâri ve Muş), yüzde 0,77 ile TRC1 (Kilis, Adıyaman ve Gaziantep) ve yüzde 1,57 ile TRC2 (Diyarbakır ve Şanlıurfa) olduğu görüldü.
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