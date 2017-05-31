Konut alımında senet kullanım oranı yüzde 47'ye yükseldi

'Sektör Raporu Mayıs 2017' sonuçlarına göre, nisan ayında peşinat kullanım oranının yüzde 18'e gerilerken banka kredisi kullanım oranı yüzde 35'e, senet kullanım oranının ise yüzde 47'ye yükseldi.

'Sektör Raporu Mayıs 2017' sonuçlarına göre, nisan ayında peşinat kullanım oranının yüzde 18'e gerilerken banka kredisi kullanım oranı yüzde 35'e, senet kullanım oranının ise yüzde 47'ye yükseldi.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Mayıs 2017 Sektör Raporu'nda, aileler veya hane halklarının yaşadıkları sorunlar da incelendi. TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verileri dikkate alınarak, ailelerin veya hane halklarının konutları ile yaşadıkları 3 önemli sorunun değerlendirildiği raporda; hane halklarının yüzde 40'ının sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevelerinden, yüzde 42.6'sının konutun yalıtımından dolayı ısınamama sorunu yaşanmasından, yüzde 20'sinin ise odaların karanlık olması ve yeterli ışık alınamamasından şikayetçi olduğu belirtildi.

Türkiye'de, hane halklarının ilk iki soruna sahip olma oranlarının çok yüksek olduğunun vurgulandığı raporda, her iki sorunda da inşaat kalitesi, inşaat malzemesi kalitesi ve uygulama kalitesinin yakından ilgili olduğu ifade edildi. Ayrıca, yapı standartlarındaki iyileşmeye rağmen her iki alanda yaşanan sorunların, su ve su yalıtımındaki yetersizliklerle, karanlık odaların yanlış mimari ve planlamalarla, çevre sorunları içinde yer alan gürültü kirliliğinin de ses yalıtımı ile ilgili olduğu vurgulandı. Hane halklarının konut ve çevre ile ilgili sorunlarını yansıtan rapora göre, mevcut konutlarda iyileştirme veya bu yenileme yapılmasının gerekmesinin, inşaat ve inşaat malzemesi sanayisi için önemli bir potansiyel yansıttığına dikkat çekildi.



İLK ÇEYREKTE, YAPI RUHSATLARINDA 17,2 GERİLEME YAŞANDI

Mayıs ayı sonuçlarına göre, yılın ilk çeyrek döneminde alınan yapı ruhsatlarında gerileme yaşandığı bilgisinin verildiği raporda, inşaatlarda yeni iş iştahında zayıflama görüldüğü tespitleri yer aldı. Rapora göre, alınan yapı ruhsatları 2017 yılının ilk üç ayında, bir önceki yıla göre, bina sayısı olarak yüzde 15, yüzölçümü olarak yüzde 17,2, değer olarak yüzde 3,6 ve daire sayısı olarak yüzde 11,6 oranında azaldı. Yapı ruhsatı verilen binaların 2017 yılı Ocak-Mart ayları toplamında; yapıların toplam yüzölçümü 45 milyon metrekare iken; bunun 25,4 milyon metrekaresi konut, 10 milyon metrekaresi konut dışı ve 9,6 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.



YAPI İZİNLERİ METREKARE BAZINDA YÜZDE 22 ARTTI

Yılın ilk çeyreğinde işlerin tamamlanma hızının arttığı ve önemli ölçüde yeni stokların kullanıma arz edildiği belirtildi. Yılın ilk çeyreğinde alınan yapı izinleri metrekare olarak yüzde 22 artarak 39,3 milyon metrekareye yükseldi.



MEVCUT İNŞAAT İŞLERİ MAYIS AYINDA 10 PUAN SIÇRADI

Mevcut inşaat işleri endeksinin son 3 aydır önemli bir sıçrama gösterdiğinin belirtildiği raporda, 2017 Mart ve Nisan aylarının ardından mevcut inşaat işlerinin Mayıs ayında da önemli bir sıçrama gösterdiğine dikkat çekildi. Buna göre, mevcut inşaat işleri seviyesi Mayıs ayında, Nisan ayına göre 10 puan arttı. Böylece Mayıs ayındaki mevcut işler seviyesi geçen yılın Mayıs ayındaki mevcut işler seviyesinin de 7,2 puan üzerine çıktı. Mevsimsellik ile birlikte hızlı bir toparlanma yaşanan inşaat sektöründe, verilen desteklerin de olumlu etkisi görüldü.



KONUT SATIŞLARI NİSAN AYINDA YÜZDE 7,6 ARTTI

Mart ayında hızlanan konut satışları artışının Nisan ayında da devam ettiğinin vurgulandığı raporda, Nisan ayında konut satışlarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artarak, 114 bin 446 adet olduğu belirtildi. Konut sektöründe uygulanan kampanyalar ve sağlanan desteklerin satışlara katkısının ve desteğinin Nisan ayında devam ettiği, özellikle konut kredi faiz oranlarının düşük kalmasının da satışları desteklediği belirtilerek, bu çerçevede konut satışlarındaki performansın bir süre daha sürmesinin beklendiği vurgulandı.



BİRİNCİ EL KONUT SATIŞLARI NİSAN AYINDA YÜZDE 10,8 ARTTI

Rapora göre, Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 artarak 51 bin 998 adet oldu. İkinci el konut satışları ise yüzde 5,1 oranında arttı. Yeni konut satışı anlamına gelen birinci el konut satışları Ocak-Nisan döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artarak 197 bin 814 adet oldu. İlk el satışlardaki artışın sürdüğü sektörde, ikinci el konut satışları ise yüzde 8,7 artarak 242 bin 412 adet olarak gerçekleşti.



MARKALI KONUT SATIŞLARINDA SENET PAYI HIZLA ARTIYOR

Yeni yılın ilk dört ayında markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranlarının incelendiği raporda; nisan ayında peşinat kullanım oranının yüzde 18'e gerilediği, banka kredisi kullanım oranının yüzde 35'e, senet kullanım oranının ise yüzde 47'ye yükseldiği bilgisi yer aldı. Peşinat payındaki gerilemenin, hane halklarının tasarruflarının azaldığını ve borçlanma ihtiyacının artığını gösterdiği, ayrıca düşük kredi faizlerinin de borçlanma eğilimini tetiklediği belirtildi. Ancak senetlerin payının yüzde 50'ye yaklaşmasının daha önemli bir gelişme olduğu vurgulandı. Senet payının artmasının, markalı üreticilerin satışlarını kendilerinin finanse ettiğini ve ödenmeme riskini üstlendiklerini gösterdiğine dikkat çekildi.



İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİ ÜRETİMİ MART AYINDA YÜZDE 1,2 ARTTI

2017 yılı Mart ayında inşaat malzemesi ortalama sanayi üretimi 2016 yılı Mart ayına göre yüzde 1,2 arttı. Böylece inşaat malzemesi sanayi üretimi yeni yıl içinde Ocak ve Şubat aylarındaki gerilemenin ardından ilk kez Mart ayında yükseldi. Mart ayındaki sınırlı üretim artışı ile birlikte yılın ilk çeyrek döneminde inşaat malzemeleri sanayi üretimi geçen yılın ilk çeyrek dönemine göre ortalama yüzde 3,1 geriledi. 2017 yılı Mart ayındaki üretim artışında mevsimsellik etkili oldu. Ayrıca inşaat sektörüne verilen destekler ile birlikte işlerde görülen toparlanma, inşaat malzemesi talebini ve üretimini de olumu etkiledi. Son iki yıldan farklı olarak ihracat tarafında da talep artışı yaşandı.



2017 MART AYINDA İNŞAAT MALZEMELERİ İHRACATI YÜZDE 7,2 ARTTI

İnşaat malzemeleri ihracatı 2017 yılı Mart ayında geçen yılın Mart ayına göre yüzde 7,2 arttı ve 1 milyar 474 milyon dolar oldu. Böylece yılın ilk üç ayında da ihracat artışı gerçekleşti. 2017 yılı Mart ayında ihracat 2015 yılı Nisan ayından bu yana gerçekleşen en yüksek ihracat oldu. Pazarlarda kademeli iyileşme ve metal tabanlı ihraç ürünlerinin fiyatlarındaki artışlar ihracat genişlemesini desteklemeye devam ediyor. Mevcut verilere göre ihracat artışının süreceği öngörülüyor.



2017 MART AYINDA İNŞAAT MALZEMELERİ İTHALATI YÜZDE 8,9 GERİLEDİ

İnşaat malzemeleri ithalatında yeni yıl ile birlikte gerileme sürüyor. 2017 Ocak ayında ithalat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22 Şubat ayında ise yüzde 23 düştü. Mart ayında ise ithalat geçen yılın Mart ayına göre yüzde 8,9 geriledi ve 765 milyon dolara indi. Mart ayında inşaat işlerinde göreceli toparlanmaya rağmen ithalat düşüşü sürdüğü, ithalatın düşüşünde artan döviz kurlarının etkili olmaya devam ettiği belirtildi.

