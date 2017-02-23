Kontrolün tamamen ele geçirildiği El Bab'dan ilk görüntüler

Kontrolün tamamen sağlandığı El-Bab'dan ilk görüntüler geldi.

Kontrolün tamamen sağlandığı El-Bab'dan ilk görüntüler geldi.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) desteği ile El Bab operasyonunu yürüten ÖSO askerleri, kent merkezi ve bağlı mahallerinde kontrolü tamamen ele geçirdi. Kentten ulaşan ilk görüntülerde ise aralarında Sultan Murat Tümeni'nin de yer aldığı ÖSO askerlerinin kent merkezini ele geçirmek için girdiği son çatışmalar ve ele geçirilen bölgedeki askerlerin sevinci yer aldı. Kent merkezindeki tuzakları da temizleyen ÖSO askerleri, kentim hakim binalarına ise bayraklar astı. Askerler, havaya açtıkları ateş ve astıkları bayraklarla zaferi kutladı.

Askerler, zafer sevinçlerini cep telefonları ile kayıt altına aldı.

(Serhat Demir / İHA)G