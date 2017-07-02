Kontrolü patlamada 2 asker yaralandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında yapılan kontrollü patlamada 2 asker yaralandı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında yapılan kontrollü patlamada 2 asker yaralandı. Valilikten alınan bilgiye göre, Şemdinli ilçesi kırsalında yapılan kontrollü patlama esnasında hafif yaralanan 2 askerin Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı belirtildi.
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