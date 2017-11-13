13.11.2017 16:44 Kontrolü kaybedilen kamyon 7 araca çarptı

İzmir'in Aliağa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, park halindeki 7 araca çarptı. İzmir'in Aliağa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, park halindeki 7 araca çarptı.

Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında Aygaz Caddesi Yeni Söküm Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mesut G. (58) idaresindeki 35 NKD 16 plakalı kamyon, iddiaya göre yol dar olduğu için karşıdan gelen tankere çarpmamak için manevra yaptı. Bu esnada direksiyon hakimiyetini kaybeden Mesut G., yol kenarında park halinde bulunan 7 araca çarparak durabildi. Kazada 7 araç hasar alırken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması teselli oldu.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediliyor.

(Nimet Ergün /İHA)

