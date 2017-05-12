Kontrolsüz solama kaza getirdi.

Kontrolsüz solama kaza getirdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde aşırı hız yapan bir otomobil sürücüsü, önündeki kamyonu sollamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarpan araca, başka bir araç daha çarptı. Kazada ölü ya da yaralı olup olmadığı konusunda bir bilgi edinilemedi.

