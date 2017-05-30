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'Kontrollü darbe demek, bu ülkeye ihanettir'
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'Kontrollü darbe demek, bu ülkeye ihanettir'

15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek, 'Bu darbeye 'kontrollü darbe' demek, bu ülkeye ihanettir. Kendi birlikte olduğu, imza koyduğu bildirilere ihanettir' dedi.

15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek, "Bu darbeye 'kontrollü darbe' demek, bu ülkeye ihanettir. Kendi birlikte olduğu, imza koyduğu bildirilere ihanettir" dedi.
15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyon Başkanı Petek, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı. Petek, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın cevaplarına ilişkin soru üzerine, cevapların Akar'ın Cumhuriyet Savcılığı ifadesi ile örtüştüğünü belirterek, "'En süratli iletişimimiz Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezi'dir. Genelkurmay Başkanı olarak talimat verdim. Bütün birimlere ulaştı ve talimatımız uygulandı' şeklinde cevabı var. 'Bizim en seri, sağlıklı bu sistemdir. Merkez Komutanlığı'na talimat vererek, askeri hareketlilik olmaması bakımından askeri araçların kışla dışına çıkmaması için talimatlandırdım. Bu da ilk alınan istihbari bilgimin kaynağını gösteren Ankara kara Havacılık Okulu'na üst düzeyde Kara Kuvvetleri Komutanı'nı gönderdiğini ifade ediyor" diye cevap verdi. Muhalefetin eleştirilerine yönelik olarak ise Petek, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Hala devletimizle, milletimizle mücadelesini yurt içinde ve yurt dışında sürdüren Fetullahçı Terör Örgütü söylemlerine destek veren açıklamalar Sayın Kılıçdaroğlu'ndan gündeme geliyor. Biz Darbe Araştırma Komisyonu olarak yaptığımız çalışmalar aziz milletimizin, medya mensuplarının huzurunda araştırma faaliyeti yaptık. Yapmış olduğumuz dinlemelerin tamamı Türkiye Büyük Millet Meclisi ve sitesinde günü gününe yayınlandı ve şu anda da isteyen tüm vatandaşlarımız Türkiye Büyük Millet Meclisi ve sitesinden tutanaklar bölümüne girip, Darbe Komisyonu tutanaklarına girdiği zaman milletimize açık. İzmir, Ankara, Marmaris'e yaptığımız gezileri basın ordusuyla yaptık."

"KONTROLLÜ DARBE DEMEK BU ÜLKEYE İHANETTİR"
Petek, Kılıçdaroğlu'nun bilgi ve belgelerin gizlendiği iddiasına ilişkin ise, "Bu darbeye kontrollü darbe demek bu ülkeye ihanettir. Kendi birlikte olduğu, imza koyduğu bildirilere ihanettir. Hangi kontrollü darbeden bahsediyorsunuz? Bir insan Sayın Cumhurbaşkanımız canını ortaya koyarak, uçak havada darbeciler tarafından düşürülecek mi riskine girip, kontrollü darbe mi yaptı? FETÖ'nün örgüt özelliği çıktıktan sonra kimler, hangi siyasiler bu örgütün yanında yer alıyor, kimler FETÖ ile mücadele ediyor" diye karşılık verdi.
Petek, geçmişte görev yapmış siyasetçilerin isimlerini verdiklerini belirterek, hepsinden örnek verdiklerini ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin sızma girişimlerinden bahsettiklerini ifade etti. Petek, "O belgede 2015 yılında yayınlanmış bir kitapta ve komisyonumuzun satın aldığı kitapta yer alıyor. Komisyonun CHP'li üyeleri zahmet edip, kitaba baksalardı, 2015 yılında darbe olmadan bir eserde yer aldığını görürlerdi. Kalkıp da, Komisyon Başkanı'nın veya komisyonun AK partili üyelerini belge uydurmak, sahtecilikle suçlama gafletine düşmezlerdi" dedi.

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