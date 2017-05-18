Kontrolden çıkan tır minibüse çarptı: 11 yaralı

Konya'da kısa süreli etkili olan yağmur sonrası kayganlaşan zeminde kayarak karşı şeride geçen tırla minibüs çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Konya'da kısa süreli etkili olan yağmur sonrası kayganlaşan zeminde kayarak karşı şeride geçen tırla minibüs çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Kaza, Konya-Ereğli karayolunun beşinci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Niğde'den gelerek Konya'daki arkadaşlarının ziyaretinden dönen kişilerin içinde bulunduğu Recep A. idaresindeki 51 EU 742 plakalı iddiaya minibüs yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı şeride geçen 42 ABK 46 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüste bulunan 11 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(Mustafa Beşer - Uğur Sarı /İHA)