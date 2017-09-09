09.09.2017 09:14 Kontrolden çıkan otomobil alt yola uçtu: 2 ölü

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobilin alt yola fırlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. İzmir'in Gaziemir ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobilin alt yola fırlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 23.50 sıralarında İzmir - Çeşme Otoyolu Gaziemir Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balçova istikametinden Gaziemir yönüne seyir halinde olan 23 yaşındaki Taylan Çelik yönetimindeki 07 MIC 08 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlerden fırlayarak Akçay Caddesi'ne düştü. Alt yola düşen otomobilin içerisinde bulunan sürücü Çelik, 26 yaşındaki Ramazan Yıldırım ve 19 yaşındaki Çağan Duran sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve AKS ekibi sevk edildi. Olay yerine intikal eden AKS ekipleri, otomobil içerisinde bulunan yaralıları sıkıştıkları yerlerden çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Yıldırım'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan, sürücü Çelik ambulanslaGaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine, Duran ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan Duran, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Duran ve Yıldırım'ın cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Halil İbrahim Karabıyık/İHA)

