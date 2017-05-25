Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 2 ölü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Kaza, saat 23.30 sıralarında Nazilli'ye bağlı İsabeyli Mahallesi Yeşildere mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Adnan Balcı idaresindeki 09 CB 617 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada motosiklette bulunan sürücü Adnan Balcı ve yolcu konumundaki Uğur Sakarya (26) devrilen motosikletle birlikte asfalt zeminde metrelerce sürüklendi. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri Adnan Balcı ve Uğur Sakarya'nın olay yerinde hayatını kaybettiklerini belirledi. Balcı ve Sakarya'nın cenazeleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Mehmet Barlas/İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.