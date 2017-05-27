Kontrolden çıkan araç takla attı: 3 ölü

Ankara'da kontrolden çıkarak taklalar atan otomobilin içinde sıkışan 3 kişi hayatını kaybetti.

Ankara'da kontrolden çıkarak taklalar atan otomobilin içinde sıkışan 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Polatlı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Şehitlik Mahallesi Üçpınar yolunda seyreden İlker Külçe (41) kontrolündeki 06 PJJ 49 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak taklalar atmaya başladı. Metrelerce sürüklenen otomobilin içindeki 3 kişi sıkıştı.

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin hummalı çalışması sonucu araçtan çıkartılan İlker Külçe, kızı F.K. (16) ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı, kaza hakkında soruşturma başlattı.

(Hamza Kabasakal/İHA)