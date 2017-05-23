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Kontrolden çıkan araç İETT otobüsüne çarptı
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Kontrolden çıkan araç İETT otobüsüne çarptı

İstanbul Beyoğlu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, yolcu aldıktan sonra yoluna devam eden İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kaza anı görüntülere de yansıdı.

İstanbul Beyoğlu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, yolcu aldıktan sonra yoluna devam eden İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kaza anı görüntülere de yansıdı.
Kaza, 4 Mayıs Perşembe günü saat 08.30 sıralarında Beyoğlu Kurtuluş Deresi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dolapdere'den Okmeydanı istikametine giden 55 SV 516 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Mustafa Genç, aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, yolcu alıp yoluna devam eden İETT otobüsüne arkadan çarptı. Çarpma sonucu sürücü Genç, araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü araçtan çıkarttı. Yaralanan sürücü ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın, otobüsün yolcularını aldıktan sonra meydana gelmesi büyük bir faciayı önledi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

ÖNCE OTOBÜSE, SONRA AĞACA ÇARPARAK DURABİLDİ
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, İETT otobüsü durakta yolcu indirip, aldıktan sonra yoluna devam ediyor. O esnada kontrolden çıkan hafif ticari araç, önce İETT otobüsüne arkadan çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç kaldırımdaki ağaca çarparak duruyor.
(Doğan Can cesur / İHA)

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