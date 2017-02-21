Kontör dolandırıcılarına operasyon: 14 gözaltı

Şanlıurfa'da kontör dolandırıcılığı yaptığı belirlenen 14 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da kontör dolandırıcılığı yaptığı belirlenen 14 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışma yapan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Harran, Suruç, Akçakale ve merkez Karaköprü ilçelerinde kontör dolandırıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 14 şahıs gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlıların işlemlerinin ardından Adana'ya gönderileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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