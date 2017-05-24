Konserde sahneye çıkıp evlilik teklif etti

Bartın'da bir üniversite öğrencisi, İmera konserinde sahneye çıkarak sevgilisine evlenme teklif etti.

Bartın'da bir üniversite öğrencisi, İmera konserinde sahneye çıkarak sevgilisine evlenme teklif etti.

Bartın Üniversitesi Bilim, Kültür, Sanat, Spor Şenliği kapsamında İmera konseri düzenlendi. Üniversitenin Ağdacı kampüsünde gerçekleştirilen konserde öğrenciler doyasıya eğlenme fırsatı buldu. Parçalarıyla öğrencileri coşturan İmera grubunun konseri sırasında sahneye gelen 23 yaşındaki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi İslam Çağrı Sarıkaya, 9 yıllık sevgilisi 23 yaşındaki Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Bölümü mezunu Yasemin Özdemir'e sahneden evlenme teklifinde bulunmak istediğini söyledi. Grup solisti Hüseyin Ulusan'ın sahneye çağırdığı genç kız da öğrencilerin alkışları arasında sahnedeki yerini aldı.

Sahnede sevgilisinin önünde diz çöken Sarıkaya da, "Hatırlar mısın, sana sevgimi anlatan bir şiir yazmıştım" deyip şiirini okuyarak, "Benimle evlenir misin Yasemin" dedi. Konseri izlemeye gelen öğrencilerin alkışları arasında mikrofonu eline alan genç kız da "tüm kalbimle evet" diyerek teklifi kabul etti.



GENCİ İLK OLARAK İMERA GRUBU KUTLADI

Lise yıllarından bu yana birbirlerini sevdiklerini belirten İslam Çağrı Sarıkaya gazetecilere yaptığı açıklamada, konser öncesi böyle bir sürpriz yapmak isteyerek gerekli hazırlıkları yaptıklarını ve sevgilisine unutulmayacak bir sürpriz hazırlamak için organizasyonu düzenlediklerini belirtti.

(Akif Yaman/İHA)