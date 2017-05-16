Kongreye kimler katılacak ?

AK Parti'nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi için yapılan hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Tüzük değişikliğinin de gündeme geleceği kongrede, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ile Demokrasi ve Hakem Kurulu yeniden belirlenecek.

AK Parti'nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi için yapılan hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Tüzük değişikliğinin de gündeme geleceği kongrede, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ile Demokrasi ve Hakem Kurulu yeniden belirlenecek.

AK Parti, 21 Mayıs 2017 tarihinde Ankara Arena Spor Salonu'nda 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'ni yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağustos 2014'te bıraktığı genel başkanlık koltuğuna 2 yıl 9 ay sonra yeniden dönmüş olacak. Erdoğan, kongreyle 2. kez genel başkan olacak. Kongrede, 81 il teşkilatı yaklaşık bin 500 otobüsle partilileri Ankara Arena'ya taşıyacak. Bu kapsamda, katılımın ise 100 bini bulması bekleniyor. Kongrede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi hayatını ele alan bir film de partililere izletilecek. AK Parti'nin 'Yeni Atılım Dönemi'ne işaret eden çalışmalar da partililere anlatılacak. Yine bu kapsamda, yeni sloganların da kongrede açıklanması bekleniyor.

Kongreye, HDP dışındaki siyasi parti temsilcileri davet edilecek. İhraç edilenler ve istifa edenler dışında tüm eski bakanlar ve milletvekilleri de kongrede olacak. Tüzük değişikliğinin de gündeme geleceği kongrede, AK Parti'nin Merkez Karar Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ile Demokrasi ve Hakem Kurulu yeniden belirlenecek.

(Enise Vural / İHA)