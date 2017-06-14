Kongre üyelerini hedef alan saldırganın kimliğini açıklandı

ABD'de kongre üyelerine saldırı gerçekleştiren saldırganın 66 yaşında James T. Hodgkinson isimli bir kişi olduğu açıklandı.

ABD'de kongre üyelerine saldırı gerçekleştiren saldırganın 66 yaşında James T. Hodgkinson isimli bir kişi olduğu açıklandı.

ABD, kongre üyelerine saldırı gerçekleştiren saldırganın 66 yaşında James T. Hodgkinson isimli kişi olduğunu açıkladı. ABD'nin Washington kentinde beyzbol oynayan 15-20 kişilik kongre üyelerine silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda, ABD kongre üyesi Steve Scalise hedef alınırken 5 üye saldırıda yaralandı. Beyaz Saray konuyla ilgili inceleme çalışmaların yürütüldüğünü bildirerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu olaydan dolayı derin üzüntü içerisinde olduğunu kaydetti.

