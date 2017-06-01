Kongre 16 Haziran'da

Samsunspor Yönetim Kurulu, olağan genel kurul toplantısının 16 Haziran'da yapılacağını duyurdu.

Samsunspor Yönetim Kurulu, olağan genel kurul toplantısının 16 Haziran'da yapılacağını duyurdu.

Samsunspor, sabah saatlerinde resmi internet sitesinden kongre tarihiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Genel kurulun tarihi, yeri ve zamanı hakkında bilgiler veren açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Samsunspor Kulübü Derneği Olağan Genel Kurulu Toplantısı, aşağıdaki gündem ile 16 Haziran Cuma günü saat 15.00'te, Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak. Çoğunluk sağlanamaması halinde 23 Haziran Cuma günü saat 15.00'te aynı yerde bu kez çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecektir."

(Erdi Demür / İHA)