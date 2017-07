Kongo'da Ebola salgını sona erdi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 4 kişinin ölümüne neden olan ebola salgınının sona erdiğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ebola salgınının sona erdiğini duyurdu. WHO, Ebola'dan etkilenen Bas Uele eyaletinde son Ebola hastasının 2. kez negatif olarak test edilmesinden 42 gün sonra ülkede Ebola salgınının sona erdiğini bildirdi. Örgüt daha sonra yaptığı açıklamada, ülkede Ebola ile ilgili gözetimin süreceğini, gelecekte olabilecek salgınlar için hazırlıklı olacaklarını bildirdi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde salgın 4 kişinin canını alırken, 4 kişi salgından kurtulmayı başardı.

Ebolanın ilk olarak 1976 yılında ortaya çıktığı Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görülen sekizinci salgın oldu.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, yetkililerin şüpheli vakalardan zamanında haber alması, güçlendirilmiş laboratuar kapasitesi ile kan numunelerinin hızlıca test edilmesi, salgının hükümet tarafından zamanında ilan edilmesi ile son salgına verilen tepki hızlı oldu.

WHO, salgın için hükümetle beraber çalışmak üzere 50'den fazla uzman görevlendirmişti. 2014 yılında ise Liberya, Gine ve Siera Leone'de 11 bin 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği salgın Batı Afrika'da virüsünen kötü patlaması olarak kayıtlara geçmişti.