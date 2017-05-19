Kongo'da 70 kişi hapishaneden firar etti

Demokratik Kongo Cumhuriyetinde en az 70 tutuklu hapishaneden firar etti.

Demokratik Kongo Cumhuriyetinde en az 70 tutuklu hapishaneden firar etti.

Demokratik Kongo Cumhuriyetinde bu hafta ikinci kez hapishanelerden toplu kaçış yaşandı. Ülkenin batısındaki Merkez Kongo eyaletinin sivil toplum kuruluşları koordinatörü Valentin Vangi Ndungi, öğlen saatlerinde Kasangulu kasabasında 73 tutuklunun hapishaneden firar ettiğini, 10'unun kaçtıktan sonra yakalandığını açıkladı. Ndungi, tutukluların hapishane duvarından tırmanarak kaçtıklarını, o sırada bir muhafızın polislere haber vermeye giderken kapıyı açık bırakıp kaçmalarına izin verdiğini belirtti.

Öte yandan, çarşamba günü Başkent Kinsaşa'daki Makala hapishanesinden yaklaşık 4 bin tutuklu hapishaneden kaçmış, 179'u yakalanmıştı.

