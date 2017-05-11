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Konferansa katıldı, görüşme üstüne görüşme yaptı
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Konferansa katıldı, görüşme üstüne görüşme yaptı

Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Somali Konferansına katıldı, çeşitli görüşmeler yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Somali Konferansına katıldı, çeşitli görüşmeler yaptı.
Başbakan Binali Yıldırım, bugün İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Somali Konferansına katıldı. Uluslararası toplumun dikkatini yeniden Somali'ye çekmeyi öngören konferansta, ülkedeki kıtlık ve kuraklığa karşı alınabilecek tedbirler, insani yardımlar masaya yatırıldı.
Yıldırım, konferans dışında da görüşmeler yaptı. İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya gelen Başbakan, kendisine seçimlerde başarılar diledi. Görüşmede ikili ilişkiler, terörle mücadele, Brexit süreci, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra küresel konular da ele alındı.
Başbakan Binali Yıldırım, ABD Savunma Bakanı ABD Savunma Bakanı James Mattis'le de görüştü. Görüşme sonrası Pentagon'dan yapılan açıklamada, "NATO müttefiki Türkiye'yi koruma taahhüdümüz sürüyor" denildi.
Yıldırım, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ve Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile de görüşmeler yaptı.

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