Konfederasyonlar Kupası sahibini buldu

FIFA Konfederasyonlar Kupası finalinde Almanya, Şili'yi 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

FIFA Konfederasyonlar Kupası finalinde Almanya, Şili'yi 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası finalinde Almanya, Şili'yi 1-0 yenerek şampiyon oldu.

Saint Petersburg Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 20. dakikasında Lars Stindl, Almanya'yı 1-0 öne geçiren golü attı. Golün ardından Şili baskısını arttırsa da iyi reaksiyon gösteren Almaya karşısında savunmayı geçemedi ve eşitliği sağlayamadı. Mücadelenden 1-0 galip yarılan Almanya 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nı aldı. Almanya, turnuvadaki ilk şampiyonluğunu elde etti.

