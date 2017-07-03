Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Konfederasyon Kupası'nda şampiyon Almanya
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Konfederasyon Kupası'nda şampiyon Almanya

2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası final maçında Şili'yi 1-0 yenen Almanya, bu turnuvada tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası finalinde Almanya, Şili'yi 1-0 yenerek şampiyon oldu.

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın final maçında, 2014 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Almanya ile 2015 ve 2016 Copa America şampiyonu Şili, Saint Petersburg kentinde karşılaştı.

Saint Petersburg Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 20. dakikasında rakip fileleri havalandıran Lars Stindl, Almanya'yı 1-0 öne geçirdi. Şili, maçın kalan kısmında baskısını artırsa da eşitliği yakalayamadı ve Almanya mücadeleden 1-0 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.

2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nın sahibi belli oldu

Bu arada Almanya'nın Türk asıllı futbolcusu Emre Can, 79. dakikada Timo Werner'in yerine oyuna girdi.

Daha önce 2005'te üçüncülük yaşayan Almanya, turnuvadaki ilk şampiyonluğunu elde etti.

KARİYERİNİN EN KOLAY GOLÜNÜ ATTI

Şili, maçın genelinde yüzde 65 civarında topla oynasa da Almanya'ya yenilmekten kurtulamadı. Panzerler özellikle ilk yarıda golü bulana kadar kalelerinde ciddi bir baskı gördü. Golde ise Marcelo Diaz'ın inanılmaz hatası öne çıktı. Diaz topu kaptırınca Timo Werner bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı, pasında Stindl topu ağlara gönderdi.

GENÇ KADROYLA ŞAMPİYON

Benzer bir hatayı Şili ilk yarıda bir kez daha tekrarlarken, Leon Goretzka fileleri bulamadı. Almanya tarihindeki ilk FIFAKonfederasyonlar Kupası finalinde genç kadrosuyla ilk şampiyonluğunu elde ederken, özellikle ikinci yarıda belli bölümlerde ciddi anlamda agresifleşen Şili ise ilk finalinden mağlubiyetle ayrıldı. Şili'nin son dakikalardaki çabası yenilgiyi önlemeye yetmedi.

Şili - Almanya: 0-1

Stat: Krestovsky (Rusya)

Hakemler: Milorad Mazic (Sırbistan)

Şili: Claudio Bravo, Mauricio Isla, Jean Beausejour, Gary Medel, Gonzalo Jara, Arturo Vidal, Pedro Hernandez, Charles Aranguiz, Marcelo Diaz, Alexis Sanchez, Eduardo Vargas

Teknik Direktör: Juan Antonio Pizzi

Almanya: Marc-Andre ter Stegen, Shkodran Mustafi, Jonas Hector, Matthias Ginter, Antonio Rüdiger, Julian Draxler, Leon Goretzka, Lars Stindl, Joshua Kimmich, Sebastian Rudy, Timo Werner

Teknik Direktör: Joachim Löw

Gol: Dk. 20 Lars Stindl (Almanya)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Van'da terör saldırısı: 1 şehit, 1 yaralı
İzmir'deki orman yangını söndürülemiyor
Aşırı hız ikizleri ayırdı: 1 ölü, 3 yaralı
Başkent'te taksici kavgası kanlı bitti
Fatih'te helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
Merve Kavakçı kararı Resmi Gazete'de
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Rusya Savunma Bakanı Türkiye'de
Rusya Savunma Bakanı Türkiye'de
İstanbul’da 106 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı
İstanbul’da 106 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı
Müezzinoğlu'ndan flaş açıklama
Müezzinoğlu'ndan flaş açıklama
İzmir'de yangın söndürme helikopteri baraja düştü
İzmir'de yangın söndürme helikopteri baraja düştü
Kılıçdaroğlu'ndan hayatını kaybeden AK Partililer için başsağlığı
Kılıçdaroğlu'ndan hayatını kaybeden AK Partililer için başsağlığı
Katar: Türk askeri üssünün kapatılması söz konusu değil
Katar: Türk askeri üssünün kapatılması söz konusu değil
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Van'da terör saldırısı: 1 şehit, 1 yaralı
Van'da terör saldırısı: 1 şehit, 1 yaralı
İzmir'deki orman yangını söndürülemiyor
İzmir'deki orman yangını söndürülemiyor
Aşırı hız ikizleri ayırdı: 1 ölü, 3 yaralı
Aşırı hız ikizleri ayırdı: 1 ölü, 3 yaralı
Başkent'te taksici kavgası kanlı bitti
Başkent'te taksici kavgası kanlı bitti
Fatih'te helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
Fatih'te helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
Merve Kavakçı kararı Resmi Gazete'de
Merve Kavakçı kararı Resmi Gazete'de
Huzurevinde yangın paniği
Huzurevinde yangın paniği
Konfederasyon Kupası'nda şampiyon Almanya
Konfederasyon Kupası'nda şampiyon Almanya
Siirt kırsalındaki terör hedeflerine hava harekatı
Siirt kırsalındaki terör hedeflerine hava harekatı
Megastar Tarkan Harbiye'yi salladı
Megastar Tarkan Harbiye'yi salladı
'Özel bir hazırlık dönemi geçiriyoruz'
'Özel bir hazırlık dönemi geçiriyoruz'
Suriye parasına Esad'ın fotoğrafı basıldı
Suriye parasına Esad'ın fotoğrafı basıldı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English