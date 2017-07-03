Konfederasyon Kupası'nda şampiyon Almanya

2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası finalinde Almanya, Şili'yi 1-0 yenerek şampiyon oldu.

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın final maçında, 2014 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Almanya ile 2015 ve 2016 Copa America şampiyonu Şili, Saint Petersburg kentinde karşılaştı.

Saint Petersburg Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 20. dakikasında rakip fileleri havalandıran Lars Stindl, Almanya'yı 1-0 öne geçirdi. Şili, maçın kalan kısmında baskısını artırsa da eşitliği yakalayamadı ve Almanya mücadeleden 1-0 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.

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Bu arada Almanya'nın Türk asıllı futbolcusu Emre Can, 79. dakikada Timo Werner'in yerine oyuna girdi.

Daha önce 2005'te üçüncülük yaşayan Almanya, turnuvadaki ilk şampiyonluğunu elde etti.

KARİYERİNİN EN KOLAY GOLÜNÜ ATTI

Şili, maçın genelinde yüzde 65 civarında topla oynasa da Almanya'ya yenilmekten kurtulamadı. Panzerler özellikle ilk yarıda golü bulana kadar kalelerinde ciddi bir baskı gördü. Golde ise Marcelo Diaz'ın inanılmaz hatası öne çıktı. Diaz topu kaptırınca Timo Werner bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı, pasında Stindl topu ağlara gönderdi.



GENÇ KADROYLA ŞAMPİYON

Benzer bir hatayı Şili ilk yarıda bir kez daha tekrarlarken, Leon Goretzka fileleri bulamadı. Almanya tarihindeki ilk FIFAKonfederasyonlar Kupası finalinde genç kadrosuyla ilk şampiyonluğunu elde ederken, özellikle ikinci yarıda belli bölümlerde ciddi anlamda agresifleşen Şili ise ilk finalinden mağlubiyetle ayrıldı. Şili'nin son dakikalardaki çabası yenilgiyi önlemeye yetmedi.

Şili - Almanya: 0-1

Stat: Krestovsky (Rusya)

Hakemler: Milorad Mazic (Sırbistan)

Şili: Claudio Bravo, Mauricio Isla, Jean Beausejour, Gary Medel, Gonzalo Jara, Arturo Vidal, Pedro Hernandez, Charles Aranguiz, Marcelo Diaz, Alexis Sanchez, Eduardo Vargas

Teknik Direktör: Juan Antonio Pizzi

Almanya: Marc-Andre ter Stegen, Shkodran Mustafi, Jonas Hector, Matthias Ginter, Antonio Rüdiger, Julian Draxler, Leon Goretzka, Lars Stindl, Joshua Kimmich, Sebastian Rudy, Timo Werner

Teknik Direktör: Joachim Löw

Gol: Dk. 20 Lars Stindl (Almanya)