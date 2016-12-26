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Koncuk: 'Açığa alınmalarda 15 Temmuz esas alınsın'
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Koncuk: 'Açığa alınmalarda 15 Temmuz esas alınsın'

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 15 Temmuz'dan sonra açığa alınan ve ihraç edilen memurlarla ilgili, esas alınması gereken tarihin 15 Temmuz olması gerektiğini söyledi. Koncuk ayrıca, kamuda oluşan memur açıklarının mülakat uygulamasıyla alınmasını eleştirip, Mülakat torpil demektir' dedi.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 15 Temmuz'dan sonra açığa alınan ve ihraç edilen memurlarla ilgili, esas alınması gereken tarihin 15 Temmuz olması gerektiğini söyledi. Koncuk ayrıca, kamuda oluşan memur açıklarının mülakat uygulamasıyla alınmasını eleştirip, Mülakat torpil demektir" dedi.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü tarafından "Türkiye'de Kamu Çalışanlarının Haklarının Savunulmasında Sendikaların Etkinliği" konulu konferansa katıldı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta konuşan Koncuk, Türkiye'de sendikacılığın nasıl yapılması gerektiğine bir türlü karar verilemediğini söyledi. 2015 yılında imzalanan toplu sözleşme hükümlerinin 21'inci maddesinin uygulanmadığını kaydeden Koncuk, "Eğer siz tribüne uygulamak amacıyla kararlar alırsanız onları uygulamanın imkanı yoktur. 2015 yılında yapılan toplu sözleşmelerin bu yönüyle ciddi eksiklikler ihtiva ettiğini biz ifade ettik. Ancak toplu sözleşme sendikacılık faaliyetine en uygun düzenleme. 2012 yılında yapılan bu düzenlemeler de yeterli değil. Bizim taleplerimizin çok uzağında. Buna rağmen daha önceki kanuna göre kıyasladığında daha önemli bir adım olarak değerlendirilebilir " dedi.

"Milli birlik sağlamak, vatanseverlere sahip çıkmaktan geçiyor"

Daha sonra Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ı ziyaret eden Koncuk, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zor günler yaşadığını söyledi. Suriye'de yapılan saldırılar karşısında son derece üzgün olduklarını belirten Koncuk, "Hassasiyeti son derece yüksek insanların oluşturduğu bir yer Isparta. Ama ülkemizin geleceği konusunda kaygılarımız var. Kamu Sen olarak milli birlik ve beraberliğin önemini her zaman vurguladığımız gibi bugün daha fazla vurgulamaya ihtiyaç duruyoruz. Türkiye'nin Suriye ve Irak olmasına millet olarak asla müsaade etmeyeceğiz. Milli birlik ve beraberliğimizi koruyarak inşallah geleceğe daha güvenli yürüyeceğiz. Bu konuda hükümete ciddi görevler düşüyor. Türkiye Kamu Sen, milli özelliği tebarüz etmiş insanların oluşturduğu konfederasyon. Terörle mücadele, milli birliği ve beraberliği sağlamaktan, öncelikle vatansever insanlara sahip çıkmaktan geçer" dedi.

"15 Temmuz esas alınsın"

15 Temmuz'dan sonra Türk Kamu Sen'e bağlı memurların açığa alınma ve ihraçları konusunda da konuşan Koncuk, hukuk içerisinde kalınması, suçlu ile suçsuzu ayırt etmenin temel hareket noktası olması gerektiğini söyledi. Açığa alınmalarda 15 Temmuz'un esas alınması gerektiğini kaydeden Koncuk, şöyle konuştu:

"15 Temmuz'dan bu yana sayıları 86 bini bulan, açığa almalarla beraber 100 bini aşan, kamudaki hukuki tabanı, zemini olmayan bu uygulamalar artık vicdanları karartır hale geldi. Vatansever, milliyetçi, asla bölücülükten yana olmayan, FETÖ terör örgütü ile hiçbir ilgi ve alakası olmayan insanlar da maalesef bu süreçte açığa alındı ya da ihraç edildi. Böyle bir uygulama bizi doğruya götürmez. Hükümetin burada önce kendi yaptıkları sorgulaması gerekir. Hükümet yetkilileri yaptıkları açıklamalarda milat olarak 17-25 Aralık tarihini işaret ediyorlar. Siz birlikte yürüdüğünüz bu insanların gerçek yüzünü tüm imkanlarınıza rağmen ancak 17-25 Aralık'ta anlayabildiyseniz aynı feraseti vatandaştan bekleyemezsiniz. Vatandaş da bunların çirkin yüzünü 15 Temmuz'da gördü. Türkiye Kamu Sen olarak biz de bu yüzden milletin miladi olarak 15 Temmuz'un esas alınması gerektiğini söylüyoruz. 15 Temmuz'u esas alalım, darbe girişimi ile darbecilerle koltuk temasında olan, onları desteklemiş, darbe girişiminin içinde olan insanlar cezalandırılsın. Ama masum, darbeye karşı çıkmış, tam tersi hareket yapmış insanlar ihraç edilmesin, açığa alınmasın. Hukuk içerisinde kalınarak gerekli soruşturma yapılarak, savunma hakkı verilerek tüm yanlışlar düzeltilebilir. Kamu Sen olarak uyarı görevlerimizi bundan sonra da yerine getireceğiz. Çünkü 100 binden fazla insanın mağdur edilmesi bir hukuk devletine yakışır bir uygulama değildir. Gerek Türk Ceza Kanununda gerekse evrensel hukukta suç tanımına girmeyen sebeplerle insanları meslekten atmak, açığa almak, açlığa ve yokluğa terk etmek insani de değildir, hukuka da uygun değildir"

Memura maaş zammı revize edilmeli

2017'de memura zam konusuna da değinen İsmail Koncuk, " Yapılacak zam yüzde 3+4'dür. 2015'de imzalanan toplu sözleşmede bunun yanlış olduğunu, doğmamış çocuğa don biçmek anlamına geldiğini söyledik. 2016'da da çok fazla değildi ama 2017 zammına göre iyiydi. Türkiye'de ciddi bir ekonomik daralma var. Dolar 3,5 TL'nin üzerine çıktı. sadece doları baz aldığımızda memurların alım gücünde yüzde 15'lik bir azalma meydana geldi. Dolar bazında bile değerlendirdiğimizde memurların alım gücünde yüzde 15'lik azalma meydana geliyorsa, siz 2015'te imzaladığınız toplu sonuçlarına göre yüzde 3+4 zam yapamazsınız. O halde onu da gelişen ekonomik değerler doğrultusunda yeniden revize etmeniz gerekir. Aksi takdirde emekliyi, memuru yokluğa terk etmiş olursunuz" şeklinde konuştu.
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