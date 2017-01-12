12.01.2017 19:21 Kömür sobası patladı

Gaziantep'te bir evde kömür sobasında sıkışan gazın patlamasının ardından çıkan yangında dumandan etkilenen 4'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Gaziantep'te bir evde kömür sobasında sıkışan gazın patlamasının ardından çıkan yangında dumandan etkilenen 4'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi, Öğretmenevleri Mahallesi, Mehmet Tahtacı sokakta bulunan bir apartmanın 3. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre Murat Ergüner'e ait evde bulunan kömür sobası gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın hızla evi sararken evde bulunan 4'ü çocuk 7 kişi kendilerini son anda sokağa attı.

Olay sonrası mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürülen yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Yangında dumandan etkilenen 7 kişilik aileye olay yerinde 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yangın sonrası polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

(Mehmet Bulut /İHA)

