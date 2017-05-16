Antalya'nın Kemer ilçesinde bir kömür ocağında göçük meydana geldi. Göçük altına kalan 2 işçi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir kömür ocağında göçük meydana geldi. Göçük altına kalan 2 işçi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ovacık Mahallesi sınırları içinde bulunan bir kömür ocağında göçük meydana geldi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken göçük altına kalan 2 işçi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki inceleme devam ediyor.

(Hanım Türk /İHA)