Antalya'nın Kemer ilçesinde bir kömür ocağında göçük meydana geldi. Göçük altına kalan 2 işçi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde bir kömür ocağında göçük meydana geldi. Göçük altına kalan 2 işçi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Ovacık Mahallesi sınırları içinde bulunan bir kömür ocağında göçük meydana geldi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken göçük altına kalan 2 işçi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki inceleme devam ediyor. (Hanım Türk /İHA)
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