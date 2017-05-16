Kömür ocağında 2 işçi mahsur kaldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir kömür ocağında gaz sıkışmasından göçük meydana geldi. İçerde bulunan 5 işçiden 3'ü i kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Halen içerde iki işçinin bulunduğu ve gaz sebebiyle içeri girilemediği öğrenildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir kömür ocağında gaz sıkışmasından göçük meydana geldi. İçerde bulunan 5 işçiden 3'ü i kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Halen içerde iki işçinin bulunduğu ve gaz sebebiyle içeri girilemediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Ovacık Mahallesi sınırları içinde bulunan bir kömür ocağında gaz sıkışması sebebiyle küçük çapta patlama yaşandı. İçerde bulunan ve gazdan etkilenen hafif yaralı 3 işçi çıkartılırken halen içerde iki işçinin bulunduğu, itfaiye ve AFAD ekiplerinin kurtarma çalışmasına devam ettiği bildirildi.

Kemer Kaymakamı Mustafa Cihad, içerdeki 5 işçiden gazdan etkilenen 3'ünün çıkartıldığını, 2 işçinin ise kurtarılma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. İşçilerin çıkartılabilmesi için gazın tahliye edilmesine çalışıldığı bildirildi.

(Hanım Türk/İHA)