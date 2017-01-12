12.01.2017 21:45 Kömür kovasından sızan gaz can aldı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde banyoya konulan kömür kovasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti. Çanakkale'nin Çan ilçesinde banyoya konulan kömür kovasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Doğancılar köyünde yaşayan Hayriye (73) ve eşi Sezai Kaya (82), banyoya koydukları kömür kovasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yaşlı çifte telefonla ulaşamayan oğulları Fethi Kaya, meraklanarak eve geldi. Eve geldiğinde anne ve babasının cansız bedeniyle karşılaşan Fethi Kaya durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptıkları incelemenin ardından karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen çiftin cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı. Çiftin cenazesi otopsinin ardından hastaneden alınarak ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Doğancılar Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

(Güven Şahin - Sevdanur Şahin /İHA)

