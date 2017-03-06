Kömür altı kaçak sigara

Adana'da bir kamyondan şüphelenip arama yapan polis, kömür altına gizlenmiş 41 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.

Adana'da bir kamyondan şüphelenip arama yapan polis, kömür altına gizlenmiş 41 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıçam ilçesi, TAG otoyolu İncirlik Park Alanı mevkisindeki uygulama noktasında bir kamyonu şüphe üzerine durdurdu. Ekipler, sürücünün şüpheli hareketleri üzerine kömür yüklü kamyonda detaylı arama başlattı. Yapılan aramada kömürün altına gizlenmiş halde 41 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.

(Fatih Keçe / İHA)