Komşusu soyulurken o eşya yüklemeye devam etti

İstanbul Bağcılar'da yaşanan iş yeri hırsızlığı güvenlik kamerasına yansırken, olay sırasında yan tarafta bulunan esnafın ise kendi işlerine devam edip eşya yüklemeye devam etmeleri ilginç görüntüler oluşturdu.

İstanbul Bağcılar'da yaşanan iş yeri hırsızlığı güvenlik kamerasına yansırken, olay sırasında yan tarafta bulunan esnafın ise kendi işlerine devam edip eşya yüklemeye devam etmeleri ilginç görüntüler oluşturdu.

Olay, geçtiğimiz gün İstoç'da meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde hırsızlar bir minibüsle soyacakları iş yerinin önüne geldi. Bu sırada yan dükkan da bulunan bir kişi aracına yükleme yapıyordu. Maskeli ve silahlı olan dört hırsız önce yükleme yapan şahısı tehdit ederek kimseye haber vermemesini istedi. Korkan adam ise kimseye bir şey söylemeyeceğini belirterek aracını yüklemeye devam etti.

Hırsızlar da dükkanın kepenklerini kırarak içeri girdi ve kısa sürede piyasa değeri yaklaşık 30 bin TL değerinde zeytinyağı çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan bu anlar ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.



"30 BİN LİRALIK ZARARIMIZ VAR"

Bir süre sonra hem hırsızlar hem de yan dükkan da çalışan şahıs olay yerinden ayrılıyor.Yaşanan duruma isyan eden iş yeri sahibi Cem Korkmaz "Cumartesi sabah saatlerinde oldu olay biz o gün çalışmıyoruz. Ama bizim haricimizde bu adada ki birçok esnaf burada. Sabah 09:15 gibi geliyor burada bir keşif yapıyorlar. Keşiften sonra bizim dükkanın önüne aracı sıfır yanaştırıyor.kepenkleri kesiyor kapıyı kırıyor ve içeriye giriyorlar. Bu esnada bizim yan tarafta bulunan dükkanlar esnaflar açık. Esnaflar ilk etapta bu kar maskeli şahısları görünce ilk etapta tepki gösteriyorlar ancak çocukların hepsi çıkarak esnafı tehdit ediyor. Sizi de vururuz sizi de soyarız kimseyi aramayacaksınız diyorlar. O arada da dükkanı boşaltmaya devam ediyorlar. Zeytinyağı firmasıyız biz, bizim 300 teneke zeytinyağımız çalındı. Aşağı yukarı 30 bin liralık bir zararımız var bu işten dolayı" dedi.

(Volkan Kayalar /İHA)