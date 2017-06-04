Komşunun 'grevi' Kapıkule'yi vurdu

Yunanistan'da cuma günü gümrük memurlarının da katıldığı grevin etkileri sürüyor. Grev nedeniyle Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı yerine araçların Kapıkule'ye yönlendirilmesi nedeniyle bölgede 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Yunanistan'da cuma günü gümrük memurlarının da katıldığı grevin etkileri sürüyor. Grev nedeniyle Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı yerine araçların Kapıkule'ye yönlendirilmesi nedeniyle bölgede 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Kapıkule Sınır Kapısı'nda, komşu ülke Yunanistan'da geçtiğimiz cuma günü gümrük personellerinin de aralarında bulunduğu memurların greve gitmesi nedeniyle yoğunluk oluştu. Tır firmaları, Yunanistan'ın Kipi Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan İpsala Sınır Kapısı'ndan geçiş yapılamaması nedeniyle araçlarını Kapıkule'ye yönlendirdi. Hem hafta sonu yoğunluğundan dolayı Kapitan Andrevo Sınır Kapısı'nın yetersiz personel ve saha kapasitesi nedeniyle Türkiye'nin araç alım hızına cevap verememesi hem de İpsala'dan gelen tırların yoğunluk oluşturmasından dolayı Kapıkule'de 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.



"ŞOFÖRÜN ÇİLESİ BİTMEZ"

Kapıkule'den Bulgaristan'a geçmek için saatlerdir kuyrukta beklediklerini dile getiren tır sürücüleri, "Dün sabah saatlerinden itibaren kuyruğa girdik. Şöyle bir duyum da aldık, Yunanistan greve gitmiş. İpsala Sınır Kapısı'ndaki arabaları da bu tarafa yönlendirmişler. Şoförün çilesi bitmez. Bugün sabah hiç hareket etmeden 4 saat bekledik. Sorunun ne olduğunu biz de çok merak ediyoruz" dediler.



"TUVALET YOK, SU YOK, MÜLTECİLERDEN DOLAYI RAHAT UYUYAMIYORUZ"

Tır sürücüleri, uzun bekleme süreleri ve insani ihtiyaçları nedeniyle büyük zorluk yaşadıklarını anlatarak, "Bu konularda yetkililerden yardım bekliyoruz. Tuvalet yok, su yok. Yolun kenarındayız. Mülteciler araçlarımıza binmeye çalışıyor. Rahat yatamıyoruz. Bu konulara çözümler bulurlarsa seviniriz" ifadelerini kullandılar.

