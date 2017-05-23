'Komşularımızla iyi ilişkiler içindeyiz'

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda icra edilen Debizkurdu 2017 tatbikatı Saat 10.10'da liman çıkışında tespit edilen denizaltıya karşı deniz karakol uçağı tarafından eğitim torpidosu atışı ile başladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda icra edilen Debizkurdu 2017 tatbikatı Saat 10.10'da liman çıkışında tespit edilen denizaltıya karşı deniz karakol uçağı tarafından eğitim torpidosu atışı ile başladı.

Bu kapsamda denizaltının yardım amacıyla yukarıya çıkarak destek vermesi görüntülerin ardından saat 10.40'da seyir halindeyken gemiden gemiye yakıt ikmali ve malzeme transferi yapıldı. 11.40'da Sea Hawk helikopterinden attıkları tamamı Roketsan tarafından yapılan Türk yapımı olan "Temrem (ok ucu)" isimli güdümlü mermisi ile sabit hedefi yok edildi. 11.50'de ise helikopterlerden hareketli hedefe Hellfire güdümlü mermi atışı yapıldı.

Öğle yemeğinin ardından saat 13.00'de Fethiye açıklarında uluslararası sularda seyir halindeyden hücumbotlardan hedefe su üstü atışları yapıldı. Birliklerin denizde tören geçişlerinin ardından tatbikat sonlandırılarak Aksaz Deniz Üs Limanına geri dönüldü. 5 bin kişiye yakın kişinin izlediği tatbikatta fırkateynlerden 19 atış yapıldı.



"KOMŞULARIMIZLA İYİ İLİŞKİLER İÇİNDEYİZ"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, öğle yemeğinden yararlanarak basın mensuplarıyla yaptığı sohbette, "Tüm komşularımızla iyi komşuluk içinde faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bu faaliyetimizin icrası sırasında da dostluk ve barış en temel ilke olarak kullanılmaktadır. Bu şekliyle hiçbir komşumuzu rahatsız etmek, hiçbir komşumuzun hakkına tecavüz etmek söz konusu değildir. Yurt içinde terör belasını temizlemek için gece gündüz demeden faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bunları yaparken de hem iç hukukumuz ve hem de uluslararası hukuka son derece saygılı davranmaktayız" diye konuştu.

(Vural Efecik / İHA)