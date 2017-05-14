Komşuda tren kazası: 2 ölü

Yunanistan'da Adendros istasyonu yakınlarında raydan çıkan Atina-Selanik arası sefer gerçekleştiren yolcu treni bir eve çarptı. Kazada en az 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Yunanistan'da Adendros istasyonu yakınlarında raydan çıkan Atina-Selanik arası sefer gerçekleştiren yolcu treni bir eve çarptı. Kazada en az 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Dün gece Atina'dan gelen bir yolcu treni, Selanik yakınlarındaki Adendros kasabasında raydan çıkarak bir eve çarptı. Kazada en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, birçok yolcunun da ciddi şekilde yaralandığı öğrenildi. 70 yolcu bulunan trendeki yolculardan birçoğu kaza meydana geldikten 3 saat sonra kurtarıldı. Ölenlerin kimlikleri henüz belirlenemezken yerel medyada ölenlerin personel olduğu ifade edildi.

Ev sakinlerinden biri, tren eve çarpmadan önce balkondan atlamayı başardığını belirtti. Polis, kazanın nedeninin henüz belirlenemediğini, araştırmaların devam ettiğini açıkladı.

