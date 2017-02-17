Komplo pratikleri

Günün birinde Hollywood yönetmenlerinden birinin eline bir senaryo tutuşturulur. Uzun zamandır iyi bir senaryo arayışı içinde olan yönetmen, bir şans vererek bütün senaryoyu okur. Hikaye Guatemala'da geçmektedir.

Başrol karakteri, Harvard ve Oxford'da mürekkep yalamış, sahibi olduğu hukuk danışmanlık şirketi sayesinde iyi bir finansal durumu olmasına rağmen pek kayda değer hayatı olmayan bir avukattır. Yönetmen önce dudak kıvırmasına rağmen senaryoyu bitirmeye karar verir.

Avukatın başından kötü bir boşanma olayı geçmiş ve güya anneleriyle birlikte Meksika'da yaşayan çocuklarını görememektedir. O sıralarda Marjorie Musa adında evli bir kadınla ilişkisi vardır. Yönetmen, '' Dram ve entrika iç içe ha '' diye kendi kendine söylenir.

Senaryo bu ya, Marjorie'nin kahve baronu olan yaşlı babası, bir motosikletin arka koltuğunda oturan suikastçı tarafından öldürülür. Mermilerden biri de babasının yanında oturan Marjorie'ye isabet etmiştir. Genç kadın da kurtulamaz.

Nihayet aksiyon görmeye başlayan yönetmen oldukça heyecanlanmıştır. Senaryoya göre avukat, bu cinayetler için hükumeti sorumlu tutmaktadır. Gerekçe olarak da, öldürülen kahve baronunun, Devlet Başkanı da dahil olmak üzere birçok kişinin yolsuzluk ağını ifşa etmek üzere olduğunun bilinmesini öne sürmektedir. Dilini tutamayan avukat, Guatemala City'nin, diplomat ve mirasyedilerinin oturduğu zengin bir mahallesinde, modifiye edilmiş bir arabadan açılan ateş sonucu öldürülür.

Yönetmen, '' Nasıl yani? '' diye sorar, haklı olarak. '' Başrol karakterinin henüz senaryonun yarısında öldürülmesi de neyin nesi? '' Yine de senaryoyu okumaya devam eder. Ertesi gün düzenlenen cenaze töreninde avukatın yakın arkadaşlarından biri, ölmeden önce kendisine verilen ve bizzat avukat tarafından kaydedilen 17 dakikalık bir videodan bahseder. Videoda görünen kişi avukatın ta kendisidir ve klasik bir söylemle, '' Eğer şu an bunu dinliyorsanız, Devlet Başkanının kararı Başkanın özel kalem müdürünün yardımıyla katledildim demektir '' der. Ardından da devam eder; '' Bu mesaj çocuklarımın iyiliği için işe yaramaz ama Guatemala'nın iyiliği için işe yarayacağını düşünüyorum. Umarım ölümüm ülkenin yeni bir başlangıç yapmasını sağlar. Guatemalalılar; Zamanı geldi! ''

Video Guatemala gazetesinin sunucusuna ve internete yüklenince resmen site çöker. Ülke daha önce hiç böyle bir internet trafiğine şahit olmamıştır. Çoğunluğu üst sınıflara ait on binlerce protestocu sokaklara dökülür. Yönetmenimiz, '' Bu defa da aksiyondan siyasal bir olaya mı döndük yani '' diye söylenir. Yine de senaryoyu bitirmekte kararlıdır.

Hükumet iddialara, zenginlere uygulanan vergileri artırmak ve Mayalı çoğunluğa eşit haklar sağlamaya yönelik hamlelerini engellemek isteyen muhalefet partisinin tezgahı diye yanıt verir. Pek çok politikacı olaya dahil olur ve cinayete karışmış olduğu düşünülen Başkanın değiştirilmesi gerektiği dahi konuşulur. Bu ölüm, BM nezdinde çalışan Uluslararası Guatemala Cezasızlıkla Mücadele Komisyonu tarafından soruşturulur. Halk ise ikiye bölünmüştür. Yarısı, avukatın çok şey bildiği için öldürüldüğünü düşünmektedir. Diğer yarısı da, bu cinayeti tezgahlayanın, hükumeti zor durumda bırakmak isteyen muhalefet tarafından işlendiğini düşünmektedir.

Artık iyice sıkılan yönetmen sayfaları hızla çevirir. Amacı bir an önce senaryonun sonuna gelmektir. Senaryonun sonu daha da enteresandır. Güya öldürülen avukat, sevgilisinin de ölümüyle sarsılınca yaşamak için bir neden bulamayıp, kendi kendini öldürtmeye karar vermiştir. Bunun için de katillerini arayıp, kendisini öldürmeleri için bir anlaşma yapmıştır. Fakat güvenlik kameralarını ve o görüşmenin yapıldığı telefonu hesaba katmamıştır.

'' Bu kadar da entrika olmaz. Bu hikayeye hiçbir seyirci inanmaz '' diyen yönetmen, senaryoyu buruşturup atar.

Yukarıda iki hikaye var. Hikayelerden biri kurgu, biri de gerçekten yaşandı. İlgin olan, kurgu sandığınız hikayenin gerçek, gerçek sandığınız hikayenin kurgu olması. Hollywood yönetmenlerinden hiçbirine böyle bir senaryo verilmedi dersem, hangi hikayenin gerçekten yaşandığını daha iyi anlarsınız sanırım. Özellikle son dört yılda ülkemizde yaşananları şöyle bir düşünürsek, belki bizde de yaşanmıştır böylesi komplo pratikleri demekten kendimi alamıyorum. Hep komplo teorileri konuşulacak değil ya.